Compromís amenaza a Ximo Puig: tocar el Impuesto de Sucesiones «rompe acuerdos» de Gobierno

Tocar el impuesto de Sucesiones rompe acuerdos de Gobierno. Esta es la seria amenaza que la síndica del Grupo Parlamentario de Compromís Papi Robles ha efectuado hoy en el Pleno de las Cortes de la autonomía al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig. Compromís responde con esa contundencia a la iniciativa parlamentaria que presentarán los socialistas en solitario para bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no sólo de las que facturan menos de 10 millones de euros anuales.

La coalición nacionalista teme que los socialistas pacten y aprueben esta medida con los votos de la oposición, fundamentalmente del PP, que ya hace mucho tiempo, y antes que Puig, abogó por eliminar el citado impuesto. Si lo hacen, el pacto de Gobierno, para Compromís, se habrá roto.

El pasado 3 de noviembre, OKDIARIO ya se hizo eco de lo que entonces era una polémica entre los socialistas de Ximo Puig y Compromís, porque los primeros planteaban presentar una enmienda para bonificar el Impuesto de Sucesiones, mientras la coalición nacionalista y Podemos, socios de Puig en el Ejecutivo valenciano, se oponían y se oponen a dicha medida.

Hoy, el Pleno de las Cortes Valencianas ha sido el campo de batalla en que Compromís ha elevado exponencialmente el grado de su crítica con una seria amenaza al presidente de la Generalitat: tocar ese impuesto rompe los denominados acuerdos del Botánico o, lo que es lo mismo, los que sirvieron de base para conformar ese mismo Ejecutivo que Puig preside.

Los nacionalistas y Podemos temen seriamente que Puig no sólo vaya adelante con su propuesta, sino que alcance un acuerdo con la oposición, y muy especialmente con el PP, que le permita aprobarla sin necesidad de los votos de la izquierda. Y ello, porque mucho antes de la propuesta de Puig fue el propio PP quien reclamó la bonificación y eliminación de ese impuesto de sucesiones. En concreto, en su reforma fiscal presentada en septiembre del pasado año 2021.

En su intervención ante el Pleno, Papi Robles ha advertido a Puig que los acuerdos del pacto de Gobierno «hay que cultivarlos» Y «se cultivan en acuerdos». Incluso, ha llegado a afirmar que «bajar los impuestos no mejora la economía». Pero la frase que ha dejado clara la amenaza de Compromís ha sido: «Eso, rompe acuerdos del Botánico».

Es la primera vez en la actual legislatura que Compromís efectúa una amenaza de este calado a Ximo Puig. Y también, el instante de mayor tensión si exceptuamos los días previos a la salida de la entonces vicepresidenta Mónica Oltra del Ejecutivo el pasado junio, cuando los nacionalistas ya dejaron muy claro a Puig que él no podía destituir a nadie, y menos a Oltra, si no era de acuerdo con ellos, que no estaban por la labor.

En su turno posterior, Puig se ha mostrado conciliador y ha explicado al detalle las razones que motivaban su iniciativa. Ha dicho que en términos económicos la medida supone medio millón de euros y que «no pone en peligro el Estado del Bienestar». Pero, la situación es extremadamente tensa.