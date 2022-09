El Partido Popular presentará mañana en las Cortes Valencianas una reforma de la ley tributaria para poner en marcha la reforma fiscal y de bajada de impuestos a rentas medias y bajas que su presidente el alicantino Carlos Mazón presentó el 22 de septiembre del pasado año y que ha sido reiteradamente rechazada por la izquierda valenciana. Mientras, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, sigue sin concretar la reforma fiscal anunciada por él mismo más allá de que será «progresiva» y, según ha afirmado «repercutirá en las rentas medias y bajas».

Hace ahora un año que el PP presentó su reforma fiscal para la Comunidad Valenciana, que incluía una bajada de impuestos con un ahorro estimado de 1.530 millones de euros para las rentas medias y bajas. En síntesis, y según publicó entonces OKDIARIO se trataba de que el 80% de los valencianos pagarían las rentas más bajas de España.

Sin embargo, en las reiteradas ocasiones en que el Partido Popular ha llevado a las Cortes Valencianas la propuesta de Mazón de bajada de impuestos en formato de Proposiciones No de Ley (PNL) éstas han sido rechazadas por el Gobierno valenciano de Ximo Puig, al igual que la supresión del Impuesto de Sucesiones, de Patrimonio y Donaciones y la transformación en progresivo del impuesto sobre la vivienda del 10%.

Una circunstancia que continuó hasta que ayer lunes, en el transcurso de un desayuno informativo Ximo Puig anunció una reforma fiscal cuyos pormenores no especificó y de los que hoy sólo ha adelantado que será «progresiva» y que repercutirá en rentas medias y bajas, a lo que Mazón ha respondido lanzando un guante: «Si es verdad que se quiere bajar impuestos -ha dicho el presidente del PP valenciano- se puede hacer mañana mismo» y se ha preguntado si el Gobierno valenciano «esta dispuesto a poner en marcha un decreto ley por la vía de urgencia para bajar los impuestos, como pide el PP hace un año, o vamos a volver a escuchar promesas que no se concretan, que llegan tarde y no sabemos en qué consisten».

Para dejar meridianamente clara su postura, el PP presentará mañana en las Cortes Valencianas su propuesta de reforma tributaria, fundamentada en las propuestas de bajada de impuestos que Mazón presentó hace un año. Mientras el el PP va a las Cortes con su iniciativa, el PSOE sigue sin concretar la suya.