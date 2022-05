El presidente de Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha transmitido hoy, cara a cara, al de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que sólo recabará el apoyo de los populares si destina el excedente de la recaudación de los impuestos sobre luz, gas e hidrocarburos, estimado en 1.300 millones de euros, a una bajada general y retroactiva del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) a todos los valencianos, cuantificada en 800 millones de euros, y destina, además, los otros 500 millones a ayudas directas a familias, autónomos, emprendedores y sectores principalmente afectados por esta crisis.

La propuesta de Carlos Mazón caduca en 24 horas, porque mañana, el Pleno de las Cortes Valencianas debe votar una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que agrupa las 2 condiciones de Mazón a Puig. Si los socialistas las apoyan, PSOE y PP estarán llamados a cerrar acuerdos al más alto nivel. Si el PSOE de Puig vota en contra, el PP dará por zanjada cualquier posibilidad de entendimiento en el tema fiscal y no habrá apoyo a los socialistas en otras iniciativas del calado de los decretos anticrisisis, que tienen en un brete al Gobierno valenciano. Así, lo ha dejado claro Mazón tras la reunión mantenida con Ximo Puig esta misma mañana.

Mazón, no obstante, está dispuesto a transigir en algunas cuestiones con el límite del final de legislatura, pero tiene muy claro que «hay una luz roja, sin la cual va a ser imposible que Puig tenga el apoyo del PP» y esa luz roja la marca «la rebaja inmediata del IRPF. Es urgente, especialmente para las rentas más bajas. Se puede hacer mañana». La rebaja del IRPF debe ser, también, con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero. De prosperar la iniciativa de Mazón, cada valenciano verá reducido entre 1 y 1,5 puntos su aportación al citado IRPF ya en la nómina del próximo día 31. Además, ha exigido también la suspensión de todas las tasas autonómicas hasta que acabe la crisis y, en cualquier caso, con un periodo máximo de 6 meses.

Mazón, también, ha exigido a Puig que deje de culpar al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo del estancamiento en que se encuentra la financiación. «Echarle la culpa a Feijóo es una mentira», ha dicho el presidente del PP valenciano, que sí se ha mostrado muy preocupado por la falta de avances sobre esta cuestión por parte del Gobierno de España, que preside el también socialista Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha dado su apoyo a Puig en todo lo que signifique el sostenimiento de Ford, el impulso a la Gigafactoría de Sagunto y el Puerto de Valencia. Tres cuestiones que ha calificado «de Estado». También, han comenzado a andar en un gran pacto entre los 2 partidos en materia de renovables. Pero si en algo se ha mostrado muy especialmente indignado ha sido en lo concerniente al trasvase Tajo-Segura.

Mazón ha calificado a Sánchez y a la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera de «enemigos» del trasvase. El presidente del PP valenciano no es nada optimista respecto a esta cuestión: «Parece mentira que entre 2 socialistas -Sánchez y Puig- no sean capaces de arreglar la cuestión, que para nosotros es agónica». Mazón ha declarado que «no» es nada optimista con respecto a la «resolución de la muerte del trasvase por obra y gracia de Pedro Sánchez y de Ximo Puig, que no reacciona». Y ha anunciado su apoyo a la tractorada del próximo día 10 en Alicante contra el fin de ese trasvase.