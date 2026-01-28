El BOE lo confirma: la comunidad que volverá a tener el festivo más histórico de España

El calendario laboral de cada año suele pasar casi desapercibido hasta que aparece un festivo que nadie esperaba y que nos permite cambiar planes, tener un puente inesperado o como en este caso, devolver una tradición que llevaba tiempo sin celebrarse como antes. Eso es justo lo que ha ocurrido con el calendario de 2026, que trae una sorpresa especialmente celebrada en la Comunidad Valenciana. Un día que es de sobras conocido: el 24 de junio, San Juan y que este año sí que va a celebrar por todo lo alto.

La Generalitat ha confirmado que esta fecha recupera su carácter de festivo autonómico no recuperable, un matiz que para muchos trabajadores y estudiantes marca la diferencia entre disfrutar realmente de la jornada o tener que devolver horas más adelante. Durante años, San Juan era festivo aunque recuperable, es decir que se podía celebrar, aunque luego podía ser que se pidiera hacer horas extra. Este 2026, en cambio, el escenario es completamente distinto. Por primera vez en casi una década, todos los valencianos podrán disfrutar de San Juan como un festivo pleno, sin obligaciones posteriores ni negociaciones internas en la empresa. Y aunque queda por ver si esta situación se mantendrá en futuros calendarios, lo cierto es que la decisión ya ha marcado uno de los titulares laborales del año.

La comunidad que volverá a tener el festivo más histórico de España

La confirmación llegó directamente desde la Generalitat Valenciana, que ha decretado que el 24 de junio será festivo autonómico no recuperable. Es decir, un día libre al uso, sin compensaciones pendientes ni devoluciones de horas. Es una diferencia clave respecto a los últimos años, cuando la festividad existía, pero con la obligación de recuperar el tiempo no trabajado.

Ese matiz cambió en 2017, cuando el gobierno de Ximo Puig decidió equiparar el día de San Juan con el de San José, festivo autonómico tradicionalmente vinculado a la cremà de las Fallas. Los alicantinos llevaban años reivindicando ese reconocimiento, y la medida prosperó, pero con una limitación importante: el calendario ya tenía cubiertos los cuatro festivos autonómicos permitidos. La solución entonces fue ese formato híbrido, festivo recuperable, que resolvía la petición, pero no del todo.

Entre 2017 y 2025, la situación fue la misma. Quien quisiera coger San Juan tenía derecho a hacerlo, pero luego debía recuperar las horas. El empresario no podía impedirlo, pero tampoco estaba obligado a perdonar la jornada. Este 2026 cambia la regla porque el calendario nacional se presenta con solo ocho festivos estatales, lo que libera espacio para que el 24 de junio tenga carácter de festivo pleno.

Alicante, la más beneficiada con dos días de fiesta consecutivos

Que San Juan sea festivo autonómico beneficia a toda la comunidad, pero tiene un impacto especial en Alicante. Allí, el 23 de junio también es fiesta local por las Hogueras, lo que significa que muchos trabajadores enlazarán dos días libres consecutivos en el corazón de la celebración más importante de la provincia.

Las Hogueras no sólo son un reclamo cultural y turístico; también concentran algunos de los días de mayor actividad festiva del año. Por eso la coincidencia de festivos se interpreta como un pequeño regalo dentro del calendario laboral, especialmente para quienes viven o trabajan en la ciudad. El 24 de junio cae en miércoles, lo que rompe la semana y aligera de golpe la carga laboral antes del verano.

Un repaso al calendario laboral 2026 en la Comunidad Valenciana

Además del regreso pleno de San Juan, el calendario valenciano para 2026 encadena varios momentos de descanso repartidos a lo largo del año.

El inicio ya vino fuerte con el 1 de enero cayendo en jueves y Reyes en martes, que hizo que muchos pudieran disfrutar de hasta seis días libres. A esto se sumó un segundo descanso este mes ya que el pasado 22 de enero, día de San Vicente Mártir, fue festivo y además en jueves, por lo que muchos seguro que hicieron puente.

Después, el calendario se estabiliza hasta marzo, cuando vuelve a aparecer uno de los festivos más significativos de la comunidad: el 19 de marzo, San José, que este año cae en jueves. La previsión apunta a una fuerte afluencia turística, como suele ocurrir cuando la cremà se acerca a fin de semana.

En abril llega la Semana Santa, con Viernes Santo el 3 de abril como festivo nacional, seguido del 6 de abril, día de Pascua en la Comunidad Valenciana. Una semana después, el lunes 13 también será festivo en València por San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad y de la propia comunidad.

El 1 de mayo cae en viernes, perfecto para un descanso largo justo antes del verano. Y después llega el 24 de junio, ahora recuperado como festivo autonómico clásico.

Ya en otoño, octubre tiene dos festivos importantes: el 9 d’Octubre cae en viernes y el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cae en lunes, por lo que se podrá celebrar un puente de cuatro días. Luego en noviembre no hay festivos y ya en diciembre, está el 6 de diciembre, Día de la Constitución, que cae en domingo, la Inmaculada, el día 8, que será martes, lo que permite unir cuatro días libres antes de Navidad. Y el último mes cierra con Nochebuena en jueves y Navidad en viernes, otro pequeño descanso acumulable.