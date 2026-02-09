Bernabé defiende a Alegría tras su debacle en Aragón: «Más pronto que tarde será la presidenta»

La delegada del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha evitado el más mínimo atisbo de autocrítica al PSOE o a su candidata, Pilar Alegría, a la hora de valorar los resultados electorales de este domingo en Aragón. Y ello, pese al monumental batacazo electoral de la ex portavoz del Gobierno, que ha cosechado los peores resultados de los socialistas en la historia de la autonomía. Con Pilar Alegría al frente del cartel electoral, el PSOE ha perdido cinco escaños y se ha quedado en un exiguo 24,29% de los votos. Un punto y medio menos que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura. Además, con Pilar Alegría, el PSOE ha visto como Vox, le pasaba por delante en una ciudad de la importancia de Teruel, una de las tres capitales aragonesas.

Todo ello, lo ha obviado Pilar Bernabé en su valoración. Por el contrario, Pilar Bernabé ha replicado el discurso de la propia Alegría la noche anterior. Es más, Bernabé no ha dudado en afirmar que Pilar Alegría «más pronto que tarde será la presidenta».

A pesar de la incontestable derrota electoral en Aragón de Pilar Alegría, también Pilar Bernabé ha defendido que ella confía «plenamente en una mujer que ha demostrado la fuerza, la fortaleza y cómo ha demostrado su compromiso con Aragón y lo va a seguir demostrando y más pronto que tarde, Pilar será la presidenta en Aragón».

Las manifestaciones de Pilar Bernabé en defensa de Pilar Alegría se han producido en la misma jornada en que el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha realizado también una valoración de los resultados en las Autonómicas aragonesas.

En esas manifestaciones y muy al contrario que Pilar Bernabé, el portavoz del Gobierno de Pérez Llorca, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, como el causante del batacazo socialista en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, en relación a esta cuestión, ha señalado, hasta en dos ocasiones en apenas unos minutos y en referencia a la etapa de Pilar Alegría como ministra que: «A mayor relación con Sánchez, mayor castigo electoral». Además, Miguel Barrachina, ha recordado también que los socialistas han perdido ocho elecciones en los últimos tres años.