Baldoví no se disculpa con la diputada del PP y ella advierte: «Él decide cómo quiere ser recordado»

El ex diputado nacional y actual portavoz de la coalición nacionalista Compromís en las Cortes Valencianas Joan Baldoví no se ha disculpado con la diputada del PP Elena Bastidas después de que ella pidiera amparo a la Mesa de las Cortes por lo que la propia Bastidas definió como el «incumplimiento que de forma reiterada hace de sus obligaciones como diputado» Baldoví «al proferir insultos y amenazas y al dirigirse de forma agresiva, amenazante y machista a otras compañeras en las sesiones de pleno de las Cortes Valencianas».

La petición de amparo de Elena Bastidas, como ha publicado OKDIARIO, procede de la sesión de control al presidente de la Generalitat Carlos Mazón, cuando Joan Baldoví, según el relato que Bastidas presentó ante la Mesa, se dirigió a ella del siguiente modo: «Eres una mala persona porque has acusado, has acusado… acusado sin pruebas y sin indicios. Es ser una mala persona. Mucha procesión y muy poca vergüenza».

Este martes, las Cortes Valencianas han celebrado un nuevo pleno. Y, en el mismo, la diputada del PP Elena Bastidas ha dado a Joan Baldoví la oportunidad de disculparse: «Él decide cómo quiere ser recordado, como político y como hombre. Ya, depende de él y está en sus manos», ha advertido Elena Bastidas instantes después de explicar que «nunca me hubiese podido imaginar que hubiese recurrido al insulto personal para defender su posición política». Pero Joan Baldoví ha decidido no retirar sus palabras. Y, en consecuencia, no pedir perdón.

No es la primera vez que esto ocurre. Joan Baldoví ya protagonizó un lamentable episodio cuando se encaró hacia otra diputada, en aquel caso de Vox, Ana Vega. Entonces, de pie, en su escaño, Baldoví miró a Ana Vega y le espetó: «¿Tú de qué te ríes?». Ana Vega no dio ni medio paso atrás. Devolvió la mirada a Baldoví y respondió: «De lo que me da la gana». En aquel caso, tampoco se disculpó Joan Baldoví.

Esta actitud del portavoz de Compromís Joan Baldoví ya está creando un grave malestar en los diputados. Y no sólo en los de la bancada popular o la de Vox.