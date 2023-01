Así es la contrapropuesta de la Sanidad de Puig que enerva a los médicos: «Se ríen de nosotros»

La contrapropuesta de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig para evitar la huelga de médicos del Sindicato CESM-CV es «un ya veremos, lleno de pretéritos y futuribles que no concreta nada», según la ha definido una fuente autorizada del citado sindicato. Otra fuente también autorizada ha sido más categórica: «Se ríen de nosotros».

La huelga de médicos en la Comunidad Valenciana, como ha adelantado OKDIARIO, arrancará en febrero. Como aperitivo, el citado sindicato estudia ya una concentración de sus delegados ante la Consejería de Sanidad del Gobierno del socialista Ximo Puig, que de ser ratificada hoy se llevará a cabo, en principio, el lunes.

La contrapropuesta

OKDIARIO ha tenido acceso a la citada contrapropuesta del Gobierno de Ximo Puig. Un documento de 11 páginas. De toda la contrapropuesta, que además consta de 42 puntos, sólo hay uno, el 38, en el que los médicos consideran que la respuesta es «taxativa». Se trata de una cuestión referente a los Médicos Internos Residentes (MIR).

Por el contrario, critican la falta de definición y ambigüedad del resto. Por ello, esta misma mañana han emitido un comunicado que arranca con un párrafo demoledor, en el que los facultativos de CESM-CV sostienen que la Consejería de Sanidad es «incapaz de comprometerse a dar solución a los principales problemas que atenazan al colectivo médico». La acusan de ser «carente de ideas y sin voluntad real de llegar a acuerdos que impidan el deterioro y la degradación la Sanidad Pública» valenciana y afirman que esta circunstancia «indudablemente está provocando la creciente fuga de médicos de nuestro sistema sanitario».

Valenciano

En uno de los puntos mas paradigmáticos por la trascendencia que tuvo la noticia adelantada por OKDIARIO en el sentido de que la Consejería de Sanidad daba el triple de valor al valenciano que a una tesis doctoral para consolidar plaza en la Sanidad Pública de este territorio, los médicos planteaban: «Reducir la valoración de los conocimientos de valenciano en las distintas OPE (Ofertas de Empleo Público) por debajo de la valoración de la tesis doctoral y de los méritos de la formación en su conjunto».

Pero, la Consejería de Sanidad les responde sin entrar al fondo del asunto y sin plantearse reducir el peso del valenciano: «Se ha publicado la resolución del 16 de diciembre del conseller de Sanidad en la que la valoración de la tesis doctoral se ha corregido al alza», dice.

Calendario

En vista de todo ello, los médicos ya tienen decidido que la huelga se iniciará en febrero. Una iniciativa fundamentada en la responsabilidad y que viene motivada porque ellos mismos auguran ya un incremento muy importante de las patologías covid, gripe y afecciones respiratorias entre la población, que alcanzará su pico más alto en los próximos días o semanas, y que necesitara de una atención urgente.

No obstante, en paralelo a ese aplazamiento, los médicos de CESM-CV estudian esta misma mañana movilizar a sus delegados sindicales en una concentración ante la Consejería de Sanidad en Valencia el próximo lunes. Un gesto con el que quieren dejar claro a Ximo Puig y a su Gobierno que están dispuestos a llegar hasta el límite para defender lo que consideran son sus derecho.

A partir de ahí, y siempre según fuentes del citado sindicato, lo que se plantea es una lluvia fina de jornadas de huelga cuyo calendario está por determinar, pero que no comenzarán hasta que el pico de afectados por la gripe, el covid y las afecciones víricas respiratorias no se reduzca de un modo claro, lo que prevén suceda en febrero. Un calendario progresivo, que abarcará también los meses siguientes y, si la situación no se remedia, puede llegar hasta mayo.