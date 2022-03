Being the Ricardos es la última película de Aaron Sorkin, y por segundo año consecutivo, un filme suyo compite por la estatuilla de mejor película en la gala de los Oscar de este domingo 27 de marzo, esta vez, con menos posibilidades que El juicio de los 7 de Chicago.

Sorkin nos muestra la tormentosa relación entre Lucille Ball, la famosa cómica estadounidense, y su marido, el cubano Desi Arnaz y en el acoso que la actriz sufrió por parte del McCarthysmo y su Comité de Actividades Antiamericanas. La historia de Being the Ricardos se desarrolla en un solo día, en que el rodaje de la famosa serie I Love Lucy se ve interrumpido por las acusaciones que vinculaban a Lucille Ball con el comunismo. No obstante, conocemos la historia de su tempestuoso matrimonio a través de varios flashbacks. Las infidelidades de Arnaz, las inseguridades de Ball, su embarazo.

I Love Lucy se inscribió en historia de la televisión al convertirse en el programa más famoso de la pequeña pantalla de Estados Unidos y encumbrar a su protagonista a la gloria, como sólo se hacía entonces con las actrices del celuloide. Lucille Ball fue todo un icono de la posguerra y fue también acechada por la paranoica caza de brujas.

Nicole Kidman y Javier Bardem encarnan en Being the Ricardos al matrimonio. Los efectos especiales les hacen estar grotescamente irreconocibles en algunas ocasiones, pero sus interpretaciones son excepcionales. Realmente, Bardem se luce hablando un inglés con acento cubano que borda. Su interpretación ha tenido críticas positivas y algunas negativas que se quejaban de que un actor no cubano diera vida a Arnaz, nacido en Santiago de Cuba y emigrado a EEUU.

Entre el resto del reparto destacan el también ganador del Oscar J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale y Alia Shawkat. La prensa fue escéptica antes de su estreno con el dúo formado Kidman-Bardem, pero al contrario de esas falsas expectativas, valoró bien la capacidad de los dos actores para capturar la esencia del dúo.

La editora de Indiewire, Anne Thompson, señaló que Being the Ricardos “es una mirada fascinante a una semana tensa para Lucille Bal y Desi Arnaz, bajo presión en muchos frentes con I love lucy y su matrimonio en juego”. Además, destaca que las actuaciones de sus protagonistas son “dignas de un Oscar” pero que los flashbacks que emplean el CGI antienvejecimiento “son espeluznantes”.

Por otro lado, Perri Nemiroff de Collider destacó la emoción que hay detrás de la nueva película de Aaron Sorkin: “Being te Ricardos me acaba de dejar en un charco de lágrimas. Qué hermosa y profundamente conmovedora mirada detrás de la escena a las presiones y complejidades involucradas en hacer ese espectáculo: altibajos y todo lo demás. Nicole Kidman es increíble”.