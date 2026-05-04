De residuo marino a materia prima industrial: Suecia ya planta sus propias macroalgas en el océano a gran escala

El fondo marino suele asociarse a la acumulación de plásticos y al daño ambiental que arrastra durante décadas. Pero en paralelo empiezan a surgir iniciativas que utilizan el océano como parte de la solución. Suecia ya cultiva macroalgas a gran escala en su costa oeste y un proyecto industrial busca convertirlas en materias primas para sustituir plásticos y materiales fósiles.

La iniciativa, liderada por Axfoundation junto a la Universidad de Lund, introduce un cambio de enfoque donde el océano deja de ser sólo una fuente de recursos alimentarios para integrarse en la producción industrial de nuevos materiales.

El proyecto, llamado Seaweed Materials Initiative, se centra en el kelp de azúcar, una alga abundante en el Atlántico norte. El objetivo no es venderla como alimento, sino transformarla en un insumo estable y escalable para fabricar materiales en Europa sin depender de importaciones asiáticas.

Suecia impulsa las macroalgas como materia prima industrial

El kelp de azúcar, conocido científicamente como Saccharina latissima, crece de forma natural en aguas frías del Atlántico. En Suecia, las empresas lo cultivan en líneas suspendidas en el mar, donde alcanza varios metros en pocos meses.

La especie presenta una lámina larga y ondulada, similar a una lasaña, que puede medir hasta cinco metros. Su crecimiento se acelera en invierno y no necesita fertilizantes ni agua dulce. Esa combinación explica el interés industrial, producción rápida, coste contenido y sin presión sobre el suelo agrícola.

Axfoundation explica que el principal obstáculo no está en el cultivo, sino en lo que viene después. Europa no cuenta todavía con estándares claros ni cadenas de valor completas para procesar estas algas a gran escala. Por eso, gran parte de la demanda sigue cubierta por importaciones de Asia.

El proyecto intenta resolver ese vacío. Reúne a productores, investigadores y empresas como Volvo Cars o IKEA para crear una base industrial sólida. La meta es pasar del cultivo experimental a una producción continua que alimente fábricas.

Cuál es el proceso para convertir las macroalgas en nuevos materiales

El proceso no busca obtener azúcar de mesa, sino separar los componentes del alga. La industria aplica técnicas de fraccionamiento para dividir la biomasa en partes útiles.

Primero, las plantas tratan el kelp con métodos físicos como campos eléctricos o calor controlado para romper las células. Después, lavan el material para extraer compuestos solubles como el manitol, un tipo de azúcar natural. Finalmente, separan líquidos y sólidos mediante filtración o centrifugado.

Cada fracción tiene un destino distinto. El alginato sirve para envases y cosméticos. La celulosa se utiliza en textiles o materiales compuestos. Los azúcares alimentan procesos de fermentación que generan bioplásticos. El resto puede acabar en fertilizantes o biogás.

Axfoundation coordina el desarrollo de estándares de calidad para que estas materias sean consistentes y aptas para la industria. El proyecto también trabaja en prototipos concretos con potencial comercial, desde materiales técnicos hasta aplicaciones en moda.

Beneficios del kelp de azúcar como alternativa industrial

El interés por el kelp tiene un gran impacto ambiental. A diferencia de cultivos como el maíz o la caña, esta alga crece en el mar sin competir por tierra ni agua dulce.

Durante su desarrollo, absorbe dióxido de carbono y nutrientes como nitrógeno y fósforo. Esa función ayuda a mejorar la calidad del agua y reduce problemas como la eutrofización en zonas costeras.

Además, su ciclo anual permite cosechas regulares y previsibles. La industria puede planificar producción sin depender de estaciones agrícolas o sequías. Ese factor resulta clave para escalar cualquier alternativa a los materiales fósiles.