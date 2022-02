El mundo y lo que se sabe hoy de él es fruto de un sin fin de investigaciones. Diversos científicos de varias disciplinas se han encargado de descifrar las incógnitas de la vida. No obstante, existen personas que no conformes con los respaldos de la ciencia, cuestionan principios básicos de la física. La idea de la Tierra plana significa cambios al mundo como lo conocemos. ¿Te has preguntado alguna vez si la tierra es realmente plana? ¿Qué ocurriría si las teorías terraplanistas fueran ciertas? Aquí despejamos algunas dudas y damos datos que hay que conocer.

La Tierra plana y su origen

Existe en la actualidad la teoría de que la Tierra es plana. Al contrario de lo que la mayoría cree, esta idea no surgió en la Edad Media. Fue el científico S. Rowbotham, en el siglo XIX, quien afirmó que el planeta Tierra es un disco y no una esfera como se ha indicado por varios años.

El terraplanismo, como se ha denominado a la teoría de la Tierra plana, indica que el Polo Norte está en el centro del planeta. Las orillas se encuentran amuralladas por una gran barda de hielo. Además, se sostiene que la Tierra está en el centro del sistema solar.

Adiós a lo conocido

Si la Tierra fuera plana no podrían existir muchas de las cosas que actualmente existen. Ejemplo de ello es la gravedad, la atmósfera, las estaciones del año, los vuelos e inclusive el GPS. Diversos fenómenos naturales se verían afectados por la Tierra en forma de disco.

Los terraplanistas no pueden explicar cómo funciona la gravedad en su propuesta. Con la Tierra plana, los objetos serían atraídos hacía el centro del planeta. Provocaría que los océanos fueran hacía el centro en espiral, que los árboles estuvieran en diagonal. El simple hecho de caminar se haría prácticamente imposible.

De acuerdo a la imagen del mundo propuesto por los seguidores de esta teoría, el Polo Norte está en el centro del mundo. Para volar de Estados Unidos a Europa, se tendría que pasar por el Polo Norte antes de llegar al destino.

Se asegura en la teoría de la Tierra plana que el Sol es como una lámpara. Es decir, la Tierra no gira a su alrededor. El Sol se encuentra irradiando luz y calor al lado del planeta, sin estar en órbita.

En el modelo de Tierra plana, el campo magnético no existe. La atmósfera y la vida dentro de ella tampoco. El desenlace del planeta sería similar al que tuvo Marte. Escaparía al espacio el aire, los mares y todo ser viviente en general.

Ser escéptico fomenta la curiosidad. No obstante, estas y más pruebas demuestran que la Tierra no puede ser plana.