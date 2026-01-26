Los pingüinos empiezan a criar antes de lo normal: este fenómeno mundial está alterando su ciclo y encendiendo todas las alarmas

Este fenómeno mundial está alterando el ciclo de cría de unos animales que son importantes para el medio ambiente, los pingüinos. Es hora de conocer en primera persona qué está pasando con un planeta que parece que nos está dejando señales de cambios inesperados. En especial, si tenemos en consideración que estaremos ante una alteración que afecta por completo a unos animales que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos viviendo unos días en los que quizás hay algunas peculiaridades que pueden llegar a toda velocidad sin esperarlo.

Empiezan a criar antes de lo normal los pingüinos

Los pingüinos son animales que están dando señales de cambios, empiezan a criar antes de lo normal y lo hacen ante un cambio en los patrones naturales de lo que nos rodean. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Polar Journal: «El cambio climático está alterando los plazos biológicos en la Antártida, más notablemente en la Península Antártica, una de las regiones de más rápido calentamiento de la Tierra. Los pingüinos también están respondiendo a estos cambios: varias especies ahora comienzan a reproducirse notablemente antes de lo que lo hicieron hace unos diez años. Sin embargo, este ajuste no afecta a todas las especies por igual. Mientras que algunos pueden beneficiarse, otros están bajo una creciente presión ecológica».

Siguiendo con la misma explicación: «Un reciente estudio a largo plazo publicado en enero de 2026 en el Journal of Animal Ecology documenta este desarrollo por primera vez a escala de paisaje. Dirigido por Ignacio Juárez Martínez, un equipo de investigación internacional analizó el inicio de la cría en Adélie, pingüinos con correa de barbilla y gentoo en 37 colonias a lo largo de la Península Antártica y en las islas subantárticas. Los datos se recogieron utilizando una red de 77 cámaras de lapso de tiempo automatizadas operadas durante más de una década (2012-2022), incluso a través del proyecto de ciencia ciudadana Penguin Watch. El estudio se centró en el inicio de la ocupación estable de los sitios de reproducción, un indicador establecido del inicio de la temporada de reproducción. Los resultados muestran un claro avance en el inicio de la reproducción en las tres especies: en promedio alrededor de 13 días por década para los pingüinos gento, y alrededor de diez días por década para los pingüinos Adélie y chinstrap. Según los autores, esta representa una de las respuestas fenológicas más rápidas jamás documentadas en vertebrados».

Hay una serie de factores que influyen en este tipo de reproducción: «El cambio es más pronunciado en los pingüinos gentoo. El estudio los describe como comparativamente flexibles ecológicamente: explotan una gama más amplia de presas que otras especies y dependen menos del hielo marino. Estos rasgos podrían darles una ventaja en un entorno cálido con áreas costeras cada vez más libres de hielo. Los investigadores señalan que la cría temprana también cambia el momento de la competencia para los sitios de anidación. Las especies que llegan antes en la temporada y se adaptan más rápidamente a las condiciones cambiantes pueden estar mejor posicionadas para hacer frente a este entorno alterado».