Una nueva variante del virus VIH, causante del SIDA, ha sido descubierta los Países Bajos. Se conoce como “VB” (subtipo virulento B) y ocasiona una carga viral varias veces mayor. Las investigaciones muestran que afortunadamente, el sistema inmune de las personas contagiadas se recupera rápidamente, gracias a los retrovirales utilizados hasta ahora. Sin embargo, el hallazgo es preocupante, dicen los expertos, pues es esta variante es inusual.

La nueva variante VB del VIH

La nueva variante del HIV fue descubierta gracias al proyecto de investigación BEEHIVE (Bridging the Epidemiology and Evolution of HIV in Europe), mientras se examinaban virus del VIH-1 de forma aleatoria, en Europa y Uganda.

VB fue encontrada en la muestra de 17 personas, 15 de ellas procedentes de Holanda. Fue así que los investigadores realizaron un estudio de 6700 pacientes holandeses con VIH y encontraron que, al menos 92 de ellos, también tenían la nueva variante.

Chris Wymant, el autor principal del estudio, explicó que este virus muta muy rápidamente, por lo cual cada uno de los pacientes tiene un virus diferente, el que también cambia con el tiempo. El VIH ya tiene varias variantes, pero el descubrimiento de VB es único, pues tiene propiedades inusuales y es ciertamente una variante mucho más contagiosa, afirmó.

¿Por qué es una variante más peligrosa?

Según relata el investigador, tras el estudio seguimiento, se observó que los pacientes infectados con esta nueva variante, antes del suministro de retrovirales, parecen tener entre 3,5 y 5,5 veces más partículas de virus en la sangre, comparado con las personas infectadas con otras variantes.

VB es también más contagioso y parece ser más nocivo para el sistema inmunológico. El volumen de células CD4, por ejemplo, disminuye dos veces más rápido antes del tratamiento.

El VIH afecta a las personas de distintas formas. Algunas de ellas desarrollan SIDA en solo unos meses, otros desarrollan síntomas durante décadas y otros tienen cargas virales miles de veces más altas. El riesgo de esta nueva variante es que, sin tratamiento, las personas contagiadas tienen más posibilidades de desarrollar SIDA.

“No hay que preocuparse”

Wymant, no obstante, indicó que “el público no debe preocuparse”. El hallazgo solo hace énfasis en la importancia de las medidas que ya se han tomado. Destacó la eficacia de las pruebas periódicas a las personas con mayor riesgo de VIH y también los tratamientos tempranos.

El investigador informó que, además de los casos en los Países Bajos, hay solamente un contagio en Bélgica. Pero al hacer pública la secuencia genética, los investigadores de otros países pueden recopilar más datos, para saber realmente cuán extendida está la nueva variante del VIH.

