La NASA revoluciona la tecnología: logra ‘teletransportar’ a un astronauta mediante un holograma

Un astronauta ha podido ser teletransportado por la NASA gracias a un holograma, la ciencia ficción ya es ciencia. Aquellas series de naves espaciales que descubrían el universo están cada vez más cerca. Pese que en los últimos años una serie de desafortunados incidentes han llevado a la NASA a parar casi del todo su programa espacial, en estos últimos tiempos debemos empezar a prepararnos para dar un paso más, gracias a los nuevos descubrimientos que están llegando a toda velocidad.

Lo que antes era imposible, ahora puede ser posible. Enviar a una persona al espacio ha demostrado ser un riesgo, muchos han muerto al intentar hacer realidad ese sueño de exploración espacial, convencidos de que harían historia. Pese a que aún no se dispone de la tecnología necesaria para que ninguna nave terrestre conquiste el espacio exterior, ahora sí podemos salir al espacio de forma virtual. A través de un holograma que haría más fácil la participación de humanos, seguros desde la Tierra en esas visitas espaciales que se desean realizar. Este descubrimiento es toda una revolución que llega desde la NASA.

La tecnología ha sido revolucionada por la NASA

La NASA ha podido convertir en ciencia, la ciencia ficción, un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados y hacer realidad determinados elementos.

El cambio de ciclo ha llegado de forma que debemos empezar a prepararnos para ver el futuro de las películas haciéndose realidad. En Star Trek, una de las series y sagas de películas de ciencia ficción más longevas de todos los tiempos, llevan décadas conquistando el universo de la televisión y de los cines, los protagonistas se teletransportaban o tenían hologramas para entretenerse.

De esta manera se podían mover de un sitio a otro, o incluso viajar al pasado, gracias a esta realidad virtual de hologramas que nos enseñaron sus protagonistas. Lo que surgió de la imaginación de un escritor y guionista que soñaba con algún día viajar al espacio, ha acabado siendo una realidad.

Los científicos han conseguido crear un sistema similar que se ha convertido en toda una celebridad en estos tiempos que corren y que nos demuestran que todo es posible. Es cuestión de dedicarse en cuerpo y alma a ello de forma ejemplar.

Logran teletransportar a un astronauta mediante un holograma

Las noticias que nos llegan desde la NASA son esperanzadoras, parece que han podido teletransportar a un astronauta mediante un holograma que nos demuestra que no estamos tan lejos de esas películas que mirábamos de pequeños y han acabado siendo una realidad.

El medio especializado EcoNews se hace eco de ello y nos explica que: «En conjunto, la holotransportación supone un gran avance para contrarrestar la soledad típica de los astronautas que pasan tiempo a bordo de la Estación Espacial Internacional. La oportunidad de transmitir a personas como si fueran auténticos hologramas en 3D en directo crea nuevas posibilidades en el lugar de trabajo y en las relaciones interpersonales. Imaginemos a los astronautas que han sido enviados a trabajar a una estación espacial o a una misión para colonizar Marte y que están a miles de años luz de su hogar. Esta tecnología puede unir a la familia o al control terrestre en su entorno. Esto ayuda a erradicar la soledad y la sensación de ser los raros de la Tierra. Por lo tanto, la innovación de la NASA no se limita únicamente a la salud mental; también tiene sus usos. Los médicos en la Tierra pueden realizar un examen físico en la ISS como si estuvieran en contacto físico con los astronautas, o los ingenieros pueden observar problemas técnicos o a los astronautas en la ISS. Como señaló el Dr. Schmid, se trata de una forma completamente nueva de avance humano en la exploración que puede sacar a la entidad humana del planeta. Nuestro cuerpo físico está ausente, pero nuestra personalidad o ser humano está indudablemente presente».

Siguiendo con la misma explicación: «La transición de la NASA a la holotransportación tiene sus raíces en una tradición de probar la realidad aumentada. La tecnología de realidad aumentada se ha incorporado a los procesos de la NASA de diferentes maneras, incluidas las simulaciones de entrenamiento y la reparación de la estación espacial. HoloLens de Microsoft ha colaborado con la NASA durante varios años desde que se presentó inicialmente el dispositivo de realidad aumentada para la comunicación entre astronautas y especialistas en tierra. El casco HoloLens está integrado con un PC con Windows 10, un micrófono, una cámara y altavoces para que los usuarios puedan verse entre sí e intercambiar manuales y diagramas. Una interfaz holográfica permite a los usuarios interactuar y rotar datos, dibujos u objetos virtuales en tiempo real. La NASA utilizó esta herramienta para ayudar a los miembros de la tripulación de la ISS a trabajar con los ingenieros en tierra para resolver problemas técnicos. Sin embargo, en 2022, la NASA hizo realidad la teletransportación virtual a través de la holotransportación, una innovación que elevó la realidad aumentada más allá de todo lo imaginable. La tecnología permitió a los científicos estar «de alguna manera» presentes en el espacio a pesar de que sus cuerpos físicos no podían estarlo».