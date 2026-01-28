Nadie lo esperaba y Oxford lo ha confirmado: éste es el animal que podría sustituir al ser humano en la Tierra

Este es el animal que podría sustituir al ser humano en la Tierra, un experto de Oxford ha confirmado lo que parecía imposible. Los humanos no somos los primeros seres en reinar en este planeta, ha habido otros que lo han ocupado, pero quedaron eliminados por una catástrofe que, podría repetirse. Estamos viviendo a merced de una serie de elementos que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

El futuro puede estar marcado por una serie de cambios que nos trasladarán a lo peor de una serie de situaciones que, sin duda alguna, podemos empezar a visualizar de una manera que nos sorprenderá en todos los sentidos. Es hora de saber qué nos está esperando y los efectos que puede tener sobre el planeta este animal que podría cambiarlo todo en muchos sentidos. Estos expertos no dudan en darnos algunas peculiaridades que deberemos tener en mente y acabará siendo lo que nos hará reflexionar sobre lo que nos está esperando en estos días que vivimos.

Lo ha confirmado Oxford y nadie lo esperaba

Nadie esperaba lo que ha confirmado Oxford, estamos ante una serie de cambios que pueden ser significativos y sin duda alguna, acabaremos teniendo en mente. Son días de pensar en esta novedad destacada que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

El futuro puede estar marcado por algunas peculiaridades que nos rodearán y acabarán siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en un futuro en el que el ser humano puede desaparecer del planeta, no sólo por una gran catástrofe, quizás ha encontrado otro lugar en el que habitar.

Por lo que, quizás en estos días en los que tenemos que empezar a pensar en un futuro en el que el planeta no será nuestro, sino que estará a merced de un animal que nadie imaginaría que tuviera tantas cualidades. Los científicos han desvelado que se trata de uno de los más inteligentes que está destinado en ocupar la Tierra.

Para hacerlo, deberá superar algunos desafíos, como salir del mar y ocupar un espacio en la Tierra o quizás puestos a imaginar, la tierra desaparecerá y el mar lo inundará todo por completo.

Este es el animal que podría sustituir al ser humano

Podría sustituir al ser humano este animal que se ha convertido en uno de los que ha despertado el interés de los expertos de Oxford. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos de Oxford mail explican: «Las criaturas de ocho extremidades están preparadas para convertirse en la fuerza dominante en la Tierra en caso de que la humanidad se extinga, según uno de los principales expertos del mundo. En el caso de una eliminación a través de las guerras o el cambio climático, se dice que los invertebrados marinos poseen los «atributos físicos y mentales necesarios» para evolucionar hacia la próxima especie que construye la civilización. El profesor Tim Coulson de la Universidad de Oxford dijo el año pasado que su «destreza, curiosidad, capacidad para comunicarse entre sí e inteligencia suprema» significa que podrían crear herramientas complejas para construir una vasta civilización similar a la Atlántida bajo el agua».

Siguiendo con la misma explicación: «Y aunque es «poco probable» que el pulpo se convierta en un animal terrestre completo, fue lo suficientemente inteligente como para «extender» su tiempo fuera del agua para desarrollar nuevos métodos de caza, afirmó. El profesor Coulson, que es uno de los principales zoólogos y biólogos del mundo y ha asesorado a los gobiernos, dijo que los cefalópodos estaban ahora en «posición de polo» para colonizar el mundo en caso de que la humanidad muera. Los primates, que durante mucho tiempo se pensó que eran los sucesores de los humanos, se enfrentarían a los mismos desafíos y también se extinguirían, dijo. El profesor dijo que los depredadores, que pueden respirar durante 30 minutos fuera del agua, podrían, durante millones de años, desarrollar sus propios métodos de caza en tierra de la misma manera que los humanos lo han hecho en el mar. Esto podría incluir equipo de respiración similar a la SCUBA para extender el tiempo que pueden permanecer fuera del agua, dijo».

Es un animal con más capacidades de lo que nos imaginaríamos: «Hablando con la revista The European, el profesor Coulson, que anteriormente fue profesor de Biología de Población en el Imperial College de Londres y ocupó cargos en la Universidad de Cambridge y en el Instituto de Zoología de Londres, dijo: «Los pulpos se encuentran entre las criaturas más inteligentes, adaptables e ingeniosas de la Tierra. «Su capacidad para resolver problemas complejos, manipular objetos e incluso camuflarse con una precisión asombrosa sugiere que, dadas las condiciones ambientales adecuadas, podrían evolucionar hacia una especie que construye la civilización después de la extinción de los humanos. «Su estructura neuronal avanzada, sistema nervioso descentralizado y notables habilidades para resolver problemas hacen que los pulpos sean excepcionalmente adecuados para un mundo impredecible. «Estas cualidades podrían permitirles explotar nuevos nichos y adaptarse a un planeta cambiante, especialmente en ausencia de influencia humana. «En un mundo donde los mamíferos dominan, los pulpos siguen siendo un contendiente infravalorado. Su cognición avanzada, uso de herramientas y capacidad para adaptarse a entornos cambiantes proporcionan un modelo para lo que podría surgir como la próxima especie inteligente del planeta después de los humanos».