Los lagos de la Tierra están cambiando de color y los motivos preocupan seriamente a los científicos

Se estima que hay más de 100 millones de lagos en el planeta. Representan una reserva vital de agua dulce usada para el consumo humano, el riego agrícola y la generación de energía. Además, cumplen un papel clave en la regulación del clima y en el equilibrio de los ecosistemas terrestres.

Por esas razones son tan preciados. Pero un reciente hallazgo ha generado preocupación entre científicos de todo el mundo. Un equipo internacional liderado por investigadores de China y Suecia ha detectado un fenómeno global que podría reflejar un deterioro silencioso: los lagos están cambiando de color, y lo están haciendo a un ritmo preocupante.

La investigación, publicada en diciembre de 2024 por la revista científica Water Resources Research (AGU Journals), analizó imágenes satelitales de más de 67.000 lagos a lo largo de casi cuatro décadas.

El estudio se titula Satellite Observations Reveal Widespread Color Variations in Global Lakes Since the 1980s, y sus resultados apuntan a que sólo un 14 % de los lagos mantiene su color estable. El resto, en su mayoría, ha cambiado de forma significativa.

¿Por qué los lagos de la Tierra están cambiando de color?

A simple vista, el color de un lago puede parecer una cuestión estética. En realidad, es una señal directa de lo que ocurre dentro del ecosistema. Aguas azules tienden a ser más limpias, con menos nutrientes y partículas. En cambio, tonalidades verdes, marrones o rojizas suelen relacionarse con la proliferación de algas, materia orgánica o sedimentos en suspensión.

En latitudes altas (como Canadá, Escandinavia o Alaska) el cambio en el color ha sido más marcado. También se han detectado tendencias similares en lagos de zonas templadas y tropicales. Mientras en el norte predominan lagos azulados, en regiones más pobladas y urbanizadas tienden a volverse verdosos.

En el hemisferio sur, por su parte, se observan tonalidades amarillas o rojizas, posiblemente por diferencias en la composición química y los niveles de nutrientes.

Los científicos atribuyen estos cambios a una combinación de factores:

El aumento de temperaturas.

La reducción del volumen de agua.

Cambios en la vegetación de las cuencas.

El crecimiento de la población alrededor de los lagos.

Zonas con baja cobertura vegetal y alta densidad humana presentan los cambios más intensos, especialmente en lagos pequeños o poco profundos, que son más vulnerables a alteraciones externas.

¿Cómo descubrieron que los lagos están cambiando de color?

El equipo científico utilizó más de 32 millones de observaciones satelitales tomadas entre 1984 y 2021. Gracias a los sensores de los satélites Landsat 5, 7 y 8, fue posible identificar los cambios en la longitud de onda dominante del color del agua, es decir, el matiz principal percibido desde el espacio.

Para entender qué impulsa estas variaciones, se analizaron variables climáticas, demográficas y ecológicas usando modelos de aprendizaje automático.

La vegetación en las cuencas (medida por NDVI) resultó ser el factor más influyente. En segundo lugar, el tamaño del lago, el cambio en su volumen de agua y la población circundante también mostraron una relación directa con las alteraciones cromáticas.

Este estudio es el primero en ofrecer un registro tan amplio y detallado sobre cómo están cambiando de color los lagos en todo el mundo. Es una señal clara del impacto que tienen el clima y la actividad humana sobre estos ecosistemas.