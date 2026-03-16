En Holanda no dan crédito con lo que está pasando con los embalses en España: están al 82,6% de la capacidad total de almacenamiento

Las numerosas precipitaciones que han desembarcado los primeros meses del año en la Península Ibérica han dado lugar a una situación totalmente inédita. Distintos países de la Unión Europea están preocupados por la capacidad de agua de nuestros embalses, una capacidad que ya supera el 80% del volumen total de estos.

En las cifras publicadas por el Ministerio de Transición Ecológica en el Boletín Hidrológico Semanal en España hay actualmente 46.313 hectómetros cúbicos de agua, una imagen que refleja el aumento en las precipitaciones en estas 3 primeras semanas del año. Esta cantidad adquiere suma importancia si tenemos en cuenta el uso diario de los recursos hídricos en nuestra sociedad. Para limpiar, beber, cocinar, generar energía… Decenas de tareas requieren del agua almacenada.

Desde los Países Bajos alucinan con la alta capacidad hídrica española. «Unas reservas excepcionalmente altas», apuntan desde el medio neerlandés SpanjeVandaag. Este apunte no es en vano, ya que comunidades autónomas como Galicia tienen el volumen de sus embalses al 91,06% de su total, mientras que no le siguen de lejos Navarra (88,22%), Extremadura (88,12%) y Cataluña (87,90%).

La comparación con otros años es muy reseñable; en esta misma semana del 2025, los embalses se encontraban 20 puntos por debajo del nivel actual, con apenas un 60% ocupado de su volumen total. Desde el Boletín Hidrológico podemos hacer también una comparativa con la situación hídrica de los embalses de nuestro país desde hace 10 años hasta hoy. Mientras que la media desde el 2016 hasta este año se situaba alrededor del 56% del total, ahora supera el 80%. Una situación de excepcionalidad a la que debemos estar muy atentos, ya que igual se deben abrir las compuertas de algunas presas que llevan años y años sin abrirse.

El aumento en el nivel de las precipitaciones por el paso de algunas DANA o un descenso en el uso del agua son algunos de los factores que han hecho que los embalses estén prácticamente a rebosar.