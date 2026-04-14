El efecto inesperado de los paneles solares con el que los expertos no contaban: nubes de lluvia y oasis en medio del desierto

Los paneles solares han sido causa de disputa y debate desde su creación. Existen los que abogan por su construcción e instalación masiva y los que opinan que son perjudiciales para el medioambiente y el ecosistema en el que se construyen. Investigadores han descubierto un último beneficio que podría tener la instalación de paneles solares en el desierto.

Los desiertos del mundo, por sus miles de horas de sol al año, suelen ser los lugares elegidos por los gobiernos nacionales para instalar granjas de cientos de paneles solares. Esta instalación masiva alrededor de todo el mundo ha provocado efectos similares en el entorno de las granjas de paneles solares. El efecto más llamativo es la aparición de lluvias de gran intensidad en el desierto, lo que afectaría al ecosistema y medio ambiente de estas zonas tan característicamente áridas.

Esto se debe a que los paneles son mucho más oscuros que la arena del desierto, por lo que absorben más calor que esta Esta absorción del calor provoca que se genere aire caliente desde la superficie de los paneles; una vez el aire sube, genera corrientes que pueden formar nubes de lluvia en una de las zonas más áridas del planeta. Además, que los paneles absorban más calor que la arena de su alrededor hace que esta se enfríe y, sumado a las lluvias de gran intensidad, nazca vegetación alrededor de estas instalaciones; es decir, la instalación masiva de granjas de paneles solares en el desierto hace que se formen literalmente oasis en el desierto.

Este efecto inesperado hace que los expertos y científicos estén muy pendientes de lo que sucede alrededor de estas granjas de paneles solares, porque, aunque este efecto sea positivo, podría generar situaciones adversas al ecosistema. De momento, si te encuentras alguna vez con un oasis en el desierto, puede que haya paneles solares cerca.