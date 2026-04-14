Lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026: cómo y cuándo ver el pico en mayo

La lluvia de estrellas Eta Acuáridas tiene lugar cada año, más o menos entre los meses de abril y de mayo. También ocurrirá esto en 2026. De hecho, si te gusta mirar al cielo, es una cita bastante interesante. No es la más famosa, las Perseidas suelen llevarse toda la atención en verano, pero tiene algo especial. Es rápida, elegante… y además está conectada con uno de los cometas más conocidos de la historia: el Cometa Halley.

Analizaremos cuándo verla, cómo hacerlo bien y qué esperar realmente en 2026.

¿Qué son exactamente las Eta Acuáridas?

Se trata de una lluvia de meteoros que tiene lugar cuando la Tierra se encuentra con restos de la trayectoria del Cometa Halley. Se trata de pequeños fragmentos de partículas y de polvo que penetran en la atmósfera a mucha velocidad y se van desintegrando y dando lugar a las estrellas fugaces.

Lo curioso es que este mismo cometa también provoca otra lluvia de estrellas en octubre, las Oriónidas. Pero las de mayo suelen ser más rápidas.

Y cuando decimos rápidas, hablamos de meteoros que pueden alcanzar velocidades cercanas a los 66 km por segundo. Eso hace que muchas de ellas dejen estelas luminosas bastante llamativas.

Cuándo es el pico de las Eta Acuáridas en 2026

Aquí es donde mucha gente se despista. El espectáculo dura durante algunos días, más o menos del 19 de abril al 28 de mayo. Sin embargo, el momento más visual podría ocurrir entre el 5 y el 6 de mayo.

Ahora bien, no significa que el resto de noches no valgan. A veces, incluso un par de días antes o después puedes tener muy buenas observaciones, sobre todo si el cielo acompaña.

A qué hora se ven mejor (esto es clave)

Aquí viene uno de los errores más comunes: salir a mirar el cielo demasiado pronto. Las Eta Acuáridas se ven mejor en la madrugada. No justo después de cenar, sino más bien entre las 3:00 y el amanecer.

¿Por qué? Porque es cuando la zona del cielo de donde parecen salir, la constelación de Acuario (constelación), está más alta sobre el horizonte.

Dicho de forma simple: cuanto más alto esté ese punto en el cielo, más meteoros podrás ver. Si tienes que elegir una hora, apunta a justo antes del amanecer. Ahí es cuando suele haber más actividad.

Cuántas estrellas fugaces se pueden ver

Esto depende de varios factores, pero en condiciones ideales se pueden observar entre 30 y 50 meteoros por hora. Ahora bien… lo de “condiciones ideales” tiene truco. Hablamos de cielos completamente oscuros, sin contaminación lumínica, sin nubes y con buena visibilidad. En una ciudad, esa cifra baja bastante. A veces a menos de la mitad.

Aun así, no hace falta obsesionarse con el número. Hay noches en las que ves pocas… y de repente pasa una especialmente brillante que compensa todo.

Cómo ver la lluvia de estrellas en 2026 (sin complicarte demasiado)

No necesitas telescopio, ni prismáticos. De hecho, mejor sin ellos. Lo ideal es algo mucho más sencillo:

Busca un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Mira hacia una zona amplia del cielo (no hace falta apuntar directamente a Acuario).

(no hace falta apuntar directamente a Acuario). Túmbate o usa una silla reclinable.

Dale tiempo a tus ojos para adaptarse (unos 20 minutos).

(unos 20 minutos). Y paciencia. Esto no es un espectáculo continuo. A veces pasan varios minutos sin ver nada… y luego aparecen varias seguidas.

Un consejo práctico: evita mirar el móvil constantemente. La luz de la pantalla arruina la adaptación de tus ojos a la oscuridad.

Dónde ver mejor las Eta Acuáridas

Si estás en España, tienes bastante ventaja. El hemisferio norte ve menos actividad que el sur en esta lluvia, pero aun así hay buenas oportunidades.

Eso sí, hay diferencias claras según dónde estés:

En zonas rurales o de montaña , la experiencia mejora muchísimo

, la experiencia mejora muchísimo Cerca del mar, con horizonte despejado, también es una buena opción

En ciudades… se complica , aunque no es imposible

, aunque no es imposible Cuanto menos cielo “naranja” veas por la noche, mejor.

Si puedes alejarte unos kilómetros de núcleos urbanos, ya ganas bastante.

El papel de la Luna en 2026

La Luna siempre juega su partida en estos eventos. A veces ayuda… y otras molesta.

Para las Eta Acuáridas de 2026, la fase lunar será un factor a tener en cuenta. Si coincide con una Luna brillante durante la madrugada, reducirá bastante la visibilidad de los meteoros más débiles.

Aun así, los más luminosos seguirán siendo visibles.

Por eso merece la pena intentarlo igualmente, aunque las condiciones no sean perfectas. Nunca sabes cuándo vas a ver uno especialmente espectacular.

Qué diferencia a las Eta Acuáridas de otras lluvias

Cada lluvia de estrellas tiene su personalidad. Esta, en concreto, destaca por varias cosas:

Meteoros muy rápidos.

Estelas largas y brillantes.

Mayor actividad en el hemisferio sur.

No suele producir tantos “bólidos” como otras lluvias (esos meteoros muy brillantes), pero cuando aparece uno, suele dejar huella.

También tiene un ritmo algo irregular. No es raro pasar ratos tranquilos y luego tener picos de actividad.

Consejos reales para disfrutar más la experiencia

Aquí no hay trucos mágicos, pero sí pequeños detalles que marcan la diferencia:

Abrígate bien. Aunque sea mayo, de madrugada refresca más de lo que parece.

más de lo que parece. Lleva algo para tumbarte. Mirar hacia arriba durante mucho tiempo cansa el cuello.

Dale tiempo. Salir cinco minutos no sirve . Quédate al menos media hora.

. Quédate al menos media hora. Evita zonas con farolas cercanas. Incluso una luz cercana puede arruinar la experiencia.

Y uno más, que no siempre se dice: ve acompañado si puedes. Mirar el cielo en silencio tiene su encanto… pero compartirlo también.

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