Gatillazo televisivo de Tebas: LaLiga+ echa el cierre tras 10 años de emisión

A partir del próximo 30 de junio, LaLiga+ dejará de estar disponible tras diez años de emisión, uno de los proyectos de Javier Tebas relacionados con la patronal. Así lo han dado a conocer este mismo lunes a través de sus canales oficiales, confirmando el cese de sus operaciones de forma abrupta, algo que ha pillado desprevenidos a suscriptores, con cuotas anuales a la espera de devoluciones.

LaLiga+ fue inicialmente conocida como LaLigaSportsTV, una plataforma con la que Javier Tebas ha intentando impulsar «la visibilidad del deporte» con la retransmisión de diferentes competiciones españolas, no solamente futbolísticas. La cuenta oficial de X afirma que lo hacen tras crear «una comunidad inigualable», confirmando el cese de su actividad «el próximo 30 de junio».

Después de casi 10 años impulsando la visibilidad del deporte y creando una comunidad inigualable, LALIGA+ cerrará sus emisiones el próximo 30 de junio. 📺🏆 Nos vamos orgullosos del camino recorrido. ¡GRACIAS a todos los que lo habéis hecho posible! 👏 Si eres suscriptor, te… pic.twitter.com/jOJKkwhL6p — LALIGA+ (@LaLigaPlus) May 4, 2026

«Nos vamos orgullosos del camino recorrido. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!», comentan en un breve comunicado en el que avisan a sus suscriptores: «Te contamos todo sobre el cierre y la devolución automática de tu cuota aquí», redirigiéndolos a su página web.

En todo este tiempo, LaLiga+ ha servido para retransmitir partidos de hasta 45 federaciones diferentes, ofreciendo una plataforma para poder ver todo tipo de deportes a través de una suscripción. Deportes minoritarios, con baja inversión, que gozaron de esta venta audiovisual para ser seguida desde cualquier punto de España.

El cierre, aparentemente, no responde a una quiebra o la falta de solvencia de la plataforma de LaLiga+, ya que ésta ha respondido a la inversión inicial, amortizándola y generando beneficios. La cuestión, según apunta desde la Liga a 2Playbook, no era el «negocio en sí mismo, sino con un propósito más ambicioso: dar visibilidad, generar audiencias y ayudar a numerosas federaciones deportivas a tener presencia en el entorno audiovisual».

Desde la patronal aseguran que el sentido de LaLiga+ ha dejado de ser tan importante como lo fue cuando se instauró. Algunas de las competiciones y federaciones a las que daban plataforma, voz e imagen, han construido en los últimos años su propio motor audiovisual, por lo que la función de LaLiga+ es menor hoy.

Esta temporada, LaLiga+ daba soporte a multitud de competiciones y ligas, algunas de gran relevancia en su disciplina. Por ejemplo, la más importante era la Liga Nexus Energía Asobal de balonmano, la primera división masculina. Pero también a otras competiciones como la Primera FEB y la LF Endesa de baloncesto, así como la Primera División de fútbol sala.

La Primera RFEF también se apoyaba en LaLiga+ pero ya tiene asegurada su presencia con su propio canal. El cierre de ésta poco o nada tiene que ver con el último acuerdo alcanzado por la Liga y sus derechos audiovisuales, que mantiene y da seguridad en este caso al motor principal de ingresos de la patronal que preside Javier Tebas.