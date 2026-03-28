Los científicos no se explican lo que pasó, un meteorito hizo hervir los océanos en la Tierra, algo que nadie hubiera imaginado que fuera una realidad. El estudio del pasado puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente. Estaremos muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Los expertos han descubierto un evento que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Será el momento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer los efectos de este meteorito que hizo hervir los océanos, algo que cuesta de creer, pero que fue clave para que la vida a la Tierra empezará.

Los científicos no se explican lo que pasó

Hace millones de años cuando la Tierra era sólo un pequeño elemento en el que aparecía tímidamente la naturaleza que daría paso a la vida tal y como la conocemos. Lo más extraño de estos días es que estaremos ante una situación que puede ser esencial.

Es hora de visualizar lo que puede acabar convirtiéndose en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de este cambio que llega con el descubrimiento de un pasado lejano con más de una sorpresa para los expertos. Un pasado que puede ser clave que tengamos en mente.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará una impresión diferente de ese meteorito que sabemos con exactitud que impactó contra la Tierra. Este fenómeno produjo algo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente.

Este tipo de detalles que llegan sin avisar pueden acabar siendo los que nos harán reflexionar sobre el pasado que tenemos asumido que fue de una determinada manera, aunque en realidad, puede que tengamos que afrontar determinados elementos que serán esenciales.

Hizo hervir los océanos este meteorito

Un reciente artículo de American Journal Science: «El cinturón de piedra verde oriental de Barberton (BGB) incluye cuatro divisiones estratigráficas y estructurales: de noroeste a sureste, las sinclinas de Mlumati, Manzimnyama y Paulus y el cinturón de Emlembe. Todos están formados en gran medida por rocas sedimentarias del Grupo de Árboles de Higuera separadas por cinturones antiformales de rocas komatiíticas del Grupo Onverwacht esciladas. Las rocas de los árboles de las higueras en las sinclinas de Mlumati y Manzimnyama son en su mayoría formación de bandas de hierro (BIF) precipitadas químicamente y chert ferruginoso en bandas (BFC) con una unidad siliciclástica importante, la arena de Gelegela, compuesta de arenisca volcánica pobre en cuarzo (<5% de cuarzo monocristalino, Qm) que muestra abundantes ~3,445–3.455 Ga detritales de circons. La sinclina de Paulus está dominada por el esquisto que contiene en la mitad superior el conglomerado de clast chert y la arenisca lítica escasa (Qm<10%), pero incluye cerca de las unidades lenticulares medias de hasta 30 m de espesor de arenisca rica en cuarzo (Qm >50%). El cinturón de Emlembe consiste en gran medida en conglomerado de chert-clast y arenisca de cuarzo (Qm = 10–50%). Los cinturones de Paulus y Emlembe muestran picos de edad de circonital de ~3.295–3.275 Ga y ~3.445–3.455 Ga. Si bien exhiben un desarrollo estratigráfico y edades de circonita detrital similares, las rocas de Fig Tree en estos cinturones muestran composiciones y fuentes de sedimentos contrastantes. No representan partes de una sola cuenca o calle de transporte y deposición de sedimentos».

Siguiendo con la misma explicación: «Las rocas siliciclásticas de la higuera marcan la primera deformación, elevación y erosión en el BGB. Sin embargo, la delgadez de los estratos de la higuera, en su mayoría de menos de 1000 m, y los rápidos cambios faciales argumentan que la deformación involucró elevaciones locales y pequeñas cuencas que acumulaban secuencias sedimentarias delgadas. Sugerimos que la deformación temprana del árbol de la higuera es consistente con la interrupción de la corteza provocada por grandes impactos de meteoros, comenzando quizás tan pronto como ~3.277 Ga, pero ciertamente por ~3.260 Ga. El grupo de la higuera puede registrar un grupo de impactos que fragmentaron y desestabilizaron una corteza de larga duración seguida durante el tiempo posterior o posterior a la higuera por elevación tectónica y orogenesia».