Angy Fernández, sobre la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón: «Quizás no hay nada»

A finales de marzo, la prensa del corazón se quedó completamente paralizada con una noticia que, a priori, nadie esperaba: Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón se habían convertido en la pareja sorpresa de lo que va de año. Los actores se convirtieron en noticia después de que la revista Lecturas sacase en portada unas imágenes en las que ambos aparecían besándose apasionadamente en Madrid. Pero no todo queda ahí, puesto que más allá de estas fotografías en las que era evidente que entre ellos había más que una amistad, la mencionada revista también da detalles de varias citas de las que fueron testigos. Como no podía ser de otra manera, son muchos los comentarios que se han hecho sobre esta pareja que ya se conocía desde hace más de una década, especialmente por la diferencia de edad de ambos. Una de las que se ha pronunciado recientemente ha sido Angy Fernández, amiga íntima del actor.

Un par de semanas después de que saltase la noticia de la relación de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, la ex participante de Benidorm Fest 2024 ha respondido a varios compañeros de prensa. Fue entonces cuando, a pesar del vínculo tan estrecho que le une al actor, la artista ha reconocido que no está al tanto de la historia. Y no solamente eso, sino que Maxi no le comentó absolutamente nada, a pesar de que estuvieron juntos un par de días antes de que se publicasen las imágenes. «No tengo ni idea. Que sea feliz con quien esté, pero no tengo ni idea», comenzó a decir ante las cámaras de diversos medios. Acto seguido, quiso añadir un dato más: «El otro día estuve con él y no me comentó nada». Precisamente por eso, no puede evitar tener ciertas dudas sobre la verdadera relación que mantiene el actor con Aitana Sánchez-Gijón.

«Si no me comentó nada, es que quizá no hay nada. A lo mejor es más revuelo mediático, que a veces la liais un poco», aseguró Angy Fernández. Además, dio a conocer que pronto verá a Maxi Iglesias y que será entonces cuando pueda saber algo más sobre este asunto. «Yo igual me entero de cosas», bromeó.

Lo que sí ha querido dejar claro la también actriz es que, de ser cierto que están juntos, les desea lo mejor. «¿Por qué hay tanto revuelo? Si están juntos, que estén y que sean felices. Los dos son muy guapos y si no, que esté conmigo», comentó, tirando de humor. Sobre los polémicos comentarios sobre la diferencia de edad de ambos, Angy Fernández ha sido muy contundente: «Eso me parece muy fuerte».

Y fue más allá: «Cuando Leonardo DiCaprio está cada año con una modelo de 25 años, no se dice nada, se aplaude y si Aitana Sánchez-Gijón quiere estar con uno 20 años menor… Pues claro. Si es así, es muy fuerte que a los tíos no se les cuestione tanto como a nosotras», respondió, de forma tajante.

En cuanto a su amistad con Maxi Iglesias, a quien conoce desde que ambos formaron parte del elenco de Física o química, solamente tiene buenas palabras: «Es increíble. Es mi amigo y me encantó estar con él el otro día. Hemos quedado mañana para ir al cine. Somos amigos y nos tenemos mucho respeto». Y añadió: «Es de los compañeros que siempre ha estado ahí, me ha venido a ver a todas las funciones de teatro que he hecho, me ha apoyado siempre».