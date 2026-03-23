Hallazgo histórico en la biología: descubren una planta que produce agua que proviene del espacio

Una planta con orígenes en la prehistoria produce agua que podría provenir del espacio. El titular puede sonar rimbombante, pero esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de México, que han publicado recientemente un estudio que ha dado la vuelta al mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el estudio que analiza el agua de la planta que puede proceder del espacio.

Este estudio se centra en una planta prehistórica conocida como Equisetum, popularmente conocida como «cola de caballo», que es el único género que ha perdurado de todas las equisetópsidas, que tienen un registro fósil entre los periodos devónico y carbonífero. Es decir, cuando hablamos de esta planta, situamos su origen hace miles de años y se puede encontrar en todo el mundo, salvo en Australia, Nueva Zelanda y la Antártida. Es habitual verlas en áreas deforestadas, márgenes de lagos y en humedales.

Concretamente, el estudio que concluye que el agua de esta planta puede tener su origen en el espacio ha sido llevado a cabo a lo largo del río Grande, situado en Nuevo México. De ahí se han extraído las muestras para realizar este experimento que ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad de México, que han llegado a una conclusión: el Equisetum concentra isótopos pesados de oxígenos a niveles tan altos que superan todo registro terrestre y parecen de origen espacial.

O lo que es lo mismo, según ha avanzado Zachary Sharp, cabeza visible del equipo de investigación de la Universidad de México, esta planta genera agua con un compuesto químico idéntico al de los meteoritos. Todo ello después de comprobar que el agua que circula por su tallo registra una firma de isótopos de oxígeno nunca antes vista en una planta de origen terrestre. Así que esto puede cambiar el paradigma en lo que respecta a la composición de las plantas de la prehistoria.

La planta y el agua que viene del espacio

«Fraccionamiento isotópico triple extremo de oxígeno en Equisetum». Este es el titular del estudio que ha sido publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que ha participado un grupo de expertos procedentes de la Universidad de México.

Para ello se analizó el agua contenida desde la base de la «cola de caballo» hasta la parte superior del tallo y se sacaron conclusiones reveladoras que fueron presentadas hace unas semanas en una conferencia internacional de geoquímica celebrada en Praga (República Checa), en la que los expertos expusieron que las proporciones medidas coincidían con las observadas en los meteoritos. «Si encontrara esta muestra, diría que procede de un meteorito», dijo a los asistentes Zachary Sharp, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias y líder del proyecto que ha dado la vuelta al mundo.

«El enriquecimiento isotópico en Equisetum es extremo debido a la pérdida de agua por evaporación a lo largo de todo el tallo de la planta. Los datos de Equisetum extienden el rango conocido de isótopos de oxígeno de muestras de la Tierra y de todo nuestro sistema solar por un factor de cinco», indica este estudio, publicado en la web oficial de Proceedings of the National Academy of Sciences. «Los valores de isótopos de oxígeno globales de los fitolitos (sílice amorfa) no son representativos del agua del xilema, por lo que se necesita precaución al interpretar los datos de isótopos de fitolitos para la reconstrucción paleoclimática», se puede leer en un estudio en el que se concluye que: «Los valores isotópicos de los fitolitos pueden dar lugar a interpretaciones erróneas en la reconstrucción paleoclimática». Lo puedes leer de forma completa AQUÍ.