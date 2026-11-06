Etilenglicol: qué es, para qué sirve, usos industriales, propiedades y riesgos

Cuando uno se topa con el etilenglicol en una planta de procesos o en las tripas de un laboratorio, lo primero que desconcierta es su fachada inofensiva. A simple vista parece agua un poco más densa, completamente incolora, con un brillo aceitoso sutil que apenas delata su verdadera naturaleza. Pero basta con echar un vistazo rápido a la ficha de seguridad para recordar que estamos ante un compuesto que no tolera descuidos. Químicamente se trata del más simple de los dioles, un alcohol alifático que porta dos grupos hidroxilo en su estructura molecular; y es precisamente esa configuración la que le otorga una afinidad brutal por las moléculas de agua.

El comportamiento térmico y el circuito de refrigeración

Esa avidez por mezclarse con el agua marca por completo su destino en el mundo real. Abre el capó de cualquier vehículo en una fría mañana de invierno y comprobarás que el líquido que circula por el circuito de refrigeración es, en buena parte, etilenglicol. Su gran virtud no reside en el producto puro, sino en lo que sucede cuando se disuelve.

Modifica por completo el comportamiento térmico de la solución acuosa: hunde el punto de congelación a niveles que harían estallar cualquier bloque motor y eleva el punto de ebullición por encima de los cien grados habituales.

El agua sola se expandiría al congelarse agrietando metales, o evaporaría a las primeras de cambio bajo presión. El etilenglicol equilibra esa balanza con una precisión milimétrica que lleva décadas sosteniendo la ingeniería de los motores de combustión y las grandes instalaciones de climatización comercial.

Más allá del radiador: el motor oculto de la industria petroquímica

No obstante, reducir este compuesto a un simple anticongelante de automoción es perder de vista el bosque. La inmensa mayoría del volumen que se sintetiza anualmente en el planeta no termina en los talleres mecánicos, sino en los reactores de la industria petroquímica.

Funciona como el bloque de construcción elemental para fabricar tereftalato de polietileno, un polímero universalmente conocido como PET. Coge cualquier botella de refresco transparente, palpa la textura de una prenda de poliéster técnico o revisa los textiles de tapicería de una oficina moderna; en todos ellos hay una reacción previa donde el etilenglicol se ha enlazado de forma covalente con el ácido tereftálico. Es un componente invisible pero absolutamente vertebral para nuestra civilización material.

La dualidad del compuesto: eficacia frente a toxicidad

Claro que las mismas propiedades físicas que lo convierten en un aliado técnico excepcional esconden su flanco más oscuro: su perfil toxicológico. A diferencia de otros disolventes industriales cuyo peligro se anuncia con emanaciones penetrantes o un olor que echa para atrás, este líquido posee un sabor notablemente dulce.

Esa característica, que en teoría parecería anecdótica, ha desencadenado a lo largo de los años innumerables tragedias domésticas y veterinarias. Un charco pequeño de refrigerante vertido en el suelo de un garaje atrae de forma irresistible a perros y gatos; el resultado suele ser un cuadro clínico letal si el tiempo de reacción se escapa de las manos.

En nuestro cuerpo, estos ácidos precipitan con rapidez en forma de microcristales de oxalato cálcico, taponando los túbulos renales y desencadenando un colapso sistémico que puede ser irreversible en cuestión de horas.

Prevención y manejo en entornos profesionales

En los centros de trabajo industriales o en las grandes plantas de cogeneración, el peligro real rara vez proviene de una ingestión absurda. Se origina más bien en la exposición continuada por inhalación de vapores cuando los circuitos operan a temperaturas elevadas, o bien por contacto dérmico constante.

Aunque a temperatura ambiente su presión de vapor es baja, cualquier fuga en una línea caliente genera neblinas finas en suspensión que irritan las vías respiratorias. Por eso, las normas de seguridad de cualquier planta seria imponen circuitos cerrados, ventilación forzada y equipos de protección individual muy específicos.

Higroscopicidad, degradación y mantenimiento preventivo

A pie de obra, los técnicos experimentados aprenden a respetar otro fenómeno físico muy propio de este compuesto: su capacidad higroscópica extrema. El etilenglicol absorbe la humedad ambiental con auténtico apetito. Si se almacena en bidones mal cerrados o en depósitos con condensación, su concentración real desciende y, con ella, su protección térmica se desploma.

De ahí que medir la densidad del fluido con un refractómetro óptico sea una rutina sagrada antes de afrontar los meses de frío. Un refrigerante descuidado no solo pierde eficacia contra las heladas; con el tiempo, los aditivos inhibidores de corrosión se agotan, el líquido se acidifica y comienza a devorar silenciosamente las paredes internas del circuito mediante corrosión galvánica.

Reflexión final: el equilibrio entre utilidad y riesgo

Analizar con perspectiva este tipo de sustancias químicas deja una enseñanza recurrente en el oficio técnico. Las soluciones más versátiles rara vez son las más sencillas de gestionar. Al final, cada proyecto exige sopesar con rigor los números, los riesgos y las exigencias mecánicas, recordando siempre que los fluidos que mueven nuestro mundo industrial exigen tanto conocimiento como prudencia.