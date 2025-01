Líquido anticongelante del coche: qué es, cómo saber cuál necesito y cómo echarlo

El líquido refrigerante de un coche, o también conocido como anticongelante, es un fluido vital para el sistema de refrigeración del motor. Su principal función es regular la temperatura del mismo, evitando que se sobrecaliente o se congele en condiciones de frío extremo. Este componente circula a través del motor, absorbe el calor generado por la combustión y lo ‘transporta’ hacia el radiador, donde se disipa al aire. Por otro lado, también previene la corrosión y la acumulación de depósitos en las partes internas del sistema de refrigeración.

Al igual que ocurre con otras piezas del vehículo, el líquido refrigerante también tiene diferentes tipos, según las necesidades y la composición del coche. A continuación, os detallaremos los principales tipos por su composición química, que afectan directamente al color, duración y propiedades.

1. Inorgánico (IAT): este tipo de anticongelante está basado en una tecnología más antigua y utiliza ácido silícico para prevenir la corrosión. Generalmente, es de color verde, aunque también puede ser amarillo o azul, dependiendo del fabricante, y suele necesitar una sustitución cada 2 años o 48.000 kilómetros, aproximadamente. Es bueno para vehículos más antiguos y para motores que no requieran aditivos avanzados. Eso sí, cuenta con una menor durabilidad y protección en comparación con los más modernos.

2. Orgánico (OAT): los refrigerantes OAT utilizan ácidos orgánicos como aditivos para evitar la corrosión. Están creados para durar más tiempo sin perder sus propiedades. Suelen ser de color naranja, aunque también se puede encontrar en tonos rojos, rosas o morados. Tienen una vida útil de 5 años o 240,000 km, por lo que suelen ser más duraderos que los IAT, y ofrecen una mayor protección contra la corrosión, formación de depósitos y sobrecalentamiento. Sin embargo, puede no ser compatible con sistemas más antiguos que requieren un refrigerante inorgánico.

3. Híbrido (HOAT): es una combinación de las tecnologías inorgánica (IAT) y orgánica (OAT). Utiliza una mezcla de aditivos para proporcionar una mayor protección. En términos generales, tiene un color amarillo, naranja, verde o azul, dependiendo de la marca. Se suele sustituir entre 3 a 5 años o 150,000 a 240,000 km, y ofrece un buen equilibrio entre la protección contra la corrosión y la durabilidad. Común en vehículos que requieren una mezcla de tecnologías. No obstante, no tiene la misma longevidad que el anticongelante OAT puro.

4. Tecnología Extendida (ECAT): en este caso, es un tipo de refrigerante que combina las propiedades de los OAT y HOAT, pero con aditivos especiales que extienden aún más la vida útil del producto. Es de color azul o verde y puede durar hasta 10 años o 500.000 kilómetros, siempre y cuando se use de forma correcta. Proporciona la mejor protección a largo plazo y es adecuado para vehículos de alto rendimiento o que requieren un mantenimiento mínimo en el sistema de refrigeración. Eso sí, suele ser más caro y no es compatible con todos los vehículos.

5. Sintético: este tipo utiliza compuestos sintéticos en lugar de agua y productos químicos tradicionales, proporcionando una excelente protección contra el calor y la corrosión. Es más resistente a las altas temperaturas y a la oxidación. Puede ser de varios colores, dependiendo del fabricante, pero suele ser de tonos naranja o verde. Tiene una vida útil similar a la de los OAT y HOAT, es decir, hasta 5 años o 240,000 km. Su mayor ventaja es la resistencia a temperaturas extremas y una protección prolongada, pero suele ser más costoso que el anticongelante tradicional.

6.Glicol: por último, el glicol etilono o propileno ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y el congelamiento del líquido. Suele ser de color verde, naranja o rosa, y, además, dura entre 3 y 5 años. Tiene un buen rendimiento.

