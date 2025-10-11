Radiador del coche: qué es, cómo limpiarlo, cuánto cuesta cambiarlo y qué pasa si se rompe

Los vehículos están formados por un sinfín de piezas y elementos que se encargan de efectuar con naturalidad sus respectivas funciones para poder utilizar el automóvil de manera óptima y segura. En las próximas líneas, nos centraremos en explicar qué es un radiador de coche y para qué sirve, además de detallar paso a paso cómo cambiarlo, cuáles son sus síntomas si está en mal estado o su precio de sustitución, entre otros asuntos.

Para empezar, es importante recalcar que un radiador de coche es un elemento esencial del sistema de refrigeración del motor y su principal función es disipar el calor que genera el motor durante su funcionamiento, evitando a toda cosa que se sobrecaliente y genere averías costosas.

¿Cómo funciona? Pues bien, el motor genera cierto calor al funcionar, y el líquido refrigerante circulará por el motor intentando absorber la calor, que llegará directamente al radiador y el aire que tiene en su interior enfriará rápidamente el líquido en cuestión, que volvería al motor para repetir el proceso una y otra vez. Las principales partes del radiador son el núcleo, por donde pasará directamente el refrigerante para enfriarse; los tanques laterales o superiores/inferiores, que es por donde entra y sale el líquido; y, por último, el ventilador, que ayudará a enfriar el coche cuando está detenido o a baja velocidad.

Cómo limpiar radiador de coche

En primer lugar, debemos de esperar para que el motor se enfríe por completo antes de empezar. Una vez logrado este punto, abriremos el capó del coche y localizaremos el radiador, retirando la tapa con mucho cuidado, para después drenar bien el refrigerante (abrimos el tapón y dejaremos salir todo el líquido). A continuación, llenaremos el radiador con agua destilada y arrancaremos el motor, dejándolo en marcha durante 10 o 15 minutos, aproximadamente. ¿Por qué? para que circule bien el nuevo líquido. Posteriormente, llenaremos el sistema con refrigerante nuevo utilizando la mezcla adecuada con agua destilada y volveremos a dejar en marcha el motor con la calefacción encendida para eliminar posibles burbujas de aire. Por último, cerraremos la tapa y revisaremos los niveles para comprobar que todo está correcto.

Cómo cambiar radiador de coche

Comprobaremos que el motor está completamente frío antes de ejecutar la acción. Desconectamos la batería por seguridad. Abrimos el tapón del radiador y drenamos el refrigerante. Desconectamos las mangueras superiores e inferiores del radiador, al igual que las del ventilador. Desmontamos el radiador viejo, retirando los tornillos y soportes, e instalaremos el nuevo. Volvemos a conectar las mangueras y el ventilador del radiador y comprobaremos que está todo bien ajustado. Llenaremos el elemento con refrigerante nuevo y eliminaremos el aire encendiendo el motor con la calefacción. Prueba final y a funcionar: importante para verificar que todo funciona correctamente y evitar futuras o posibles fugas.

Averías

Fugas de refrigerante

Obstrucción interna y acumulación de óxido y suciedad que impiden la libre circulación del refrigerante

Radiador corroído

El tapón del radiador puede sufrir desperfectos del uso

Daños por golpes o vibraciones

Fallo del ventilador

Problemas en las mangueras

Termostato atascado

Juntas mal selladas

Qué pasa si el radiador del coche pierde agua

Si el radiador del coche pierde en algún momento agua, esto indica que el sistema de refrigeración del vehículo no va a poder lograr una temperatura adecuada para evitar un sobrecalentamiento del motor, que a su vez puede generar o provocar graves daños en el elemento en cuestión o en otras piezas del vehículo, como, por ejemplo, en la junta de culata, o incluso la propia rotura del motor.

Precio de sustitución

El precio del radiador de un vehículo, tal y como ocurre con la amplia mayoría de piezas, puede tener un coste de entre 50 y 200 euros para turismos, mientras que los de alta gama están valorados entre 300 y 500 euros. Este sería el precio de la pieza solamente, pues además debemos de calcular el coste de mano de obra, que también podría variar considerablemente dependiendo donde lleves el vehículo. Cabe destacar que en grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, suele tener un precio mucho más alto que en localidades más pequeñas, por lo que suele situarse entre 150 y 700 euros. También habría que destacar la complejidad del trabajo y los minutos que le lleve sustituir la pieza.