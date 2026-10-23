El aumento de los precios mundiales del petróleo ha beneficiado a Eni. La compañía energética italiana ha triplicado sus beneficios durante los nueve primeros meses de este año hasta los 7.595 millones de euros. El aumento de las ganancias ha derivado en el anuncio de un dividendo extraordinario: Eni pagará 0,46 euros por acción el próximo 9 de diciembre.

La petrolera italiana es una de las compañías energéticas europeas más diversificadas del continente. Cuenta con importantes proyectos en el golfo de Guinea, norte de África y Angola, de los que extrae y refina crudo y gas. En América tiene proyectos estratégicos en México y en Venezuela cuenta con el yacimiento de Campo Perla. Esta última compartida con Repsol.

El aumento de los precios debido a la guerra en Oriente Medio y a la caída de las exportaciones rusas por los ataques ucranianos han mejorado las cuentas de Eni. Solo en el tercer trimestre, la italiana cuadruplicó sus beneficios hasta los 3.205 millones de euros. La facturación avanzó un 39% hasta los 28.072 millones de euros.

Con el precio del crudo cómodamente por encima de los 100 dólares (este viernes el Brent ha alcanzado los 114 dólares, máximos de mayo) y sin solución próxima a las dos guerras en curso, Eni ha elevado sus previsiones para lo que resta de 2026. La compañía espera ahora a un rango del 6-7% su previsión de crecimiento subyacente de la producción de petróleo y gas para este ejercicio.

Ante la expectativa de ingresos, el consejo de administración ha decidido aprobar un dividendo extraordinario de 0,46 euros que pagará el 9 de diciembre. Esta retribución se añade a la compensación ordinaria de 1,10 euros por acción para 2026.