Descubren el tercer objeto interestelar en la historia que cruza el Sistema Solar

El sistema de vigilancia ATLAS de la NASA en Chile descubrió el pasado martes 1 de julio el tercer objeto interestelar que cruza el Sistema Solar. Y es que, este objeto, que ya ha sido clasificado como 3I/ATLAS o C/2025 N1, no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá a una distancia de al menos 1,6 unidades astronómicas (unos 240 millones de kilómetros).

Según las primeras estimaciones de los científicos de la NASA, el objeto tiene un diámetro de entre 20 y 30 kilómetros y está compuesto mayoritariamente de hielo y polvo, lo que lo clasifica como un cometa interestelar. Además, se desplaza a más de 60 kilómetros por segundo.

Se espera que 3I/ATLAS alcance su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre, a una distancia de 210 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte.

There’s a new interstellar comet in the neighborhood!

Known as 3I/ATLAS, this comet poses no threat to Earth – but it does provide a rare opportunity to study an object that originated outside of our solar system: https://t.co/7ihCiHi91t pic.twitter.com/2XT3NRyCOz

— NASA JPL (@NASAJPL) July 2, 2025