Los científicos no dan crédito: el polo magnético de la Tierra se ha movido y sus efectos son devastadores

El polo magnético de la Tierra vuelve a ser protagonista de la actualidad científica. La publicación del «Informe sobre el Estado del Campo Geomagnético 2025» ha confirmado que el polo norte magnético continúa desplazándose, un fenómeno natural que tiene consecuencias directas en la navegación aérea y marítima, en los sistemas militares y en la tecnología que utilizamos a diario, desde los teléfonos móviles hasta los sistemas de posicionamiento de los aviones.

El informe, elaborado a partir de datos recopilados durante décadas y actualizado con mediciones recientes de satélites, analiza el comportamiento actual del campo magnético terrestre y evalúa la precisión del World Magnetic Model 2025 (WMM2025), el modelo de referencia internacional que se utiliza para calcular la orientación magnética del planeta.

El polo magnético de la Tierra

A diferencia del polo norte geográfico, que permanece fijo en el eje de rotación de la Tierra, el polo norte magnético es dinámico. Su posición depende de los movimientos del hierro y otros metales fundidos que circulan en el núcleo externo del planeta, a más de 3.000 kilómetros de profundidad. Estos flujos generan corrientes eléctricas que, a su vez, producen el campo magnético terrestre.

Este sistema es extremadamente difícil de predecir a largo plazo, ya que el polo magnético no sólo se desplaza, sino que también cambia su velocidad y dirección con el paso del tiempo. Desde que se localizó por primera vez en 1831, en el Ártico canadiense, el polo norte magnético ha recorrido más de 2.200 kilómetros, alejándose progresivamente de América del Norte y acercándose a Siberia.

Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, su velocidad de desplazamiento se aceleró de forma notable, alcanzando picos de entre 50 y 60 kilómetros por año. Sin embargo, los datos más recientes muestran una desaceleración significativa, con una velocidad actual cercana a los 35 kilómetros anuales.

World Magnetic Model

Para hacer frente a esta variabilidad, los científicos desarrollaron el World Magnetic Model (WMM), un modelo matemático que describe el campo magnético de la Tierra y permite calcular parámetros esenciales como la declinación magnética, es decir, la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético.

El WMM es un proyecto conjunto de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través de su Centro Nacional de Información Ambiental (NCEI), y el British Geological Survey (BGS). El modelo se actualiza cada cinco años para incorporar los datos más recientes y compensar la pérdida de precisión que se produce con el paso del tiempo.

La versión WMM2025, publicada a finales de 2024 y vigente hasta 2029, introduce por primera vez el World Magnetic Model High Resolution (WMMHR2025), que mejora notablemente la precisión espacial, especialmente en zonas complejas como las regiones polares. En términos prácticos, la resolución del modelo pasa de varios miles de kilómetros a unos 300 kilómetros en el ecuador, lo que permite cálculos más detallados del rumbo magnético.

Impacto directo en la aviación y la navegación

La aviación civil depende del WMM para determinar la orientación de las pistas de aterrizaje. Los números que identifican cada pista se basan en su rumbo magnético, no en el geográfico. Asimismo, el WMM está integrado en prácticamente todos los teléfonos inteligentes, sistemas GPS, vehículos con navegación asistida y aplicaciones de mapas.

La navegación marítima, tanto comercial como militar, también utiliza estos modelos para trazar rutas precisas. Lo mismo ocurre con la navegación submarina, el despliegue de paracaídas militares, el seguimiento de antenas, la determinación del desplazamiento de icebergs y numerosas aplicaciones estratégicas.

Los polos magnéticos y su velocidad de deriva

El informe de 2025 dedica un apartado específico al análisis de los polos magnéticos norte y sur. Durante el último año, el polo norte magnético se ha desplazado a una velocidad media de 36 kilómetros por año, mientras que el polo sur magnético lo ha hecho a unos 9 kilómetros anuales, una diferencia notable que refleja la complejidad del campo magnético terrestre.

Las posiciones observadas y las velocidades de deriva medidas coinciden estrechamente con las predicciones realizadas por el WMM2025 y el WMMHR2025, lo que refuerza la confianza en la capacidad de estos modelos para anticipar la evolución del campo magnético en el corto y medio plazo.

La anomalía del Atlántico Sur

Otro de los puntos clave del informe sobre el polo magnético de la Tierra es la evolución de la Anomalía del Atlántico Sur (SAA), una zona que abarca el océano Atlántico Sur y Sudamérica, donde el magnetismo terrestre es más débil y genera problemas en la propagación de señales de radio, los cuales que se han visto agravados por el crecimiento de la SAA en un 8 % durante el último año. Las agencias científicas continúan monitorizando de cerca esta anomalía.

Pese a estas limitaciones puntuales, los datos recopilados confirman que tanto el WMM2025 como el WMMHR2025 funcionan muy por debajo del margen de error máximo permitido. El desplazamiento del polo magnético es un recordatorio de que la Tierra es un planeta dinámico, en constante evolución.