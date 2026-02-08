Los científicos están divididos: liberaron antílopes en el Sahara y aseguran haber resucitado el ecosistema

Sabemos que hay animales como los conejos que ayudan a mejorar la calidad del suelo, pero en el corazón del desierto del Sahara han desarrollado un ambicioso proyecto de conservación, que está captando la atención de todo el mundo.

En países como Chad o Níger han empezado a liberar antílopes extintos en estado salvaje, para intentar restaurar parte del ecosistema. Cinco años después, la situación parece mejorar.

¿Realidad o exageración mediática? En la comunidad científica todavía despierta dudas, pero los más optimistas hablan de cambios en la vegetación y en el paisaje.

Reintroducen antílopes extintos para mejorar la calidad del suelo

El protagonista de esta historia es el denominado scimitar-horned oryx (Oryx dammah), un antílope emblemático que fue declarado extinto en estado salvaje por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) después de décadas de caza y pérdida de hábitat.

Aunque la especie se ha mantenido en cautividad, hace años organizaciones de conservación, incluyendo zoológicos y gobiernos africanos, acordaron intentar su reintroducción en zonas del Sahara.

Países como Chad y Níger han sido los protagonistas de estas liberaciones, con individuos criados en cautividad siendo liberados en áreas protegidas para evaluar su adaptación y supervivencia en condiciones reales.

Hasta ahora, estos programas han generado datos sobre movimientos, reproducción y tasa de supervivencia del oryx, aunque no existe aún un consenso científico completo sobre los efectos ecológicos a gran escala.

¿Los antílopes está ayudando a recuperar la vegetación del Sahara?

Algunos medios insisten en la existencia de imágenes satelitales y testimonios que sugieren agujeros profundos, vegetación espontánea y transformaciones del suelo.

Aunque es cierto que hay síntomas de mejora en los últimos cinco años, todavía no está probado por la ciencia que el factor más importante sea la reintroducción de antílopes.

Sin embargo, hasta ahora no hay estudios científicos publicados en revistas especializadas que confirmen estos cambios en el Sahara como causados directamente por la reintroducción del antílope.

La vegetación en zonas áridas puede fluctuar por múltiples factores, incluidos episodios de lluvia, ciclos climáticos y cambios en el uso del suelo que no están directamente asociados a una única especie animal.

La ciencia se pronuncia sobre la recuperación del Sahara gracias al antílope

Expertos coinciden en que, aunque los programas de rewilding (reasilvestramiento) pueden ser importantes, interpretar resultados locales como una resurrección ecológica del Sahara es una conclusión prematura sin análisis científico riguroso.

Lo que sí es incuestionable es que la reintroducción del scimitar-horned oryx es una de las iniciativas de conservación más ambiciosas de las últimas décadas en África.

El proyecto ha logrado liberar con éxito decenas de ejemplares y ha incentivado esfuerzos internacionales de protección para especies consideradas desaparecidas en estado salvaje.

Ahora, la comunidad científica se prepara, para analizar futuras publicaciones y estudios que puedan medir con precisión la influencia de estos animales en el ecosistema.

Porque si hay algo que esta historia ha dejado claro, es que la conservación a gran escala está generando nuevos paradigmas y mucho debate, incluso entre los propios expertos.