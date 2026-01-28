La ciencia, sin palabras: encuentran un organismo de 15 metros a 6.000 metros de profundidad en Australia

Un organismo de 15 metros ha sido descubierto en Australia a 6.000 metros de profundidad, dejando en shock a la ciencia. La realidad siempre acaba superando a una ficción que va cambiando por momentos y que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, puede convertirse en una dura realidad en estas próximas jornadas. Este descubrimiento desde las profundidades de la tierra puede dejarnos en shock.

Es importante tener en mente determinados detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber por qué la ciencia se ha quedado sin palabras para ver un auténtico gigante del mar, hasta ahora desconocido.

Se queda sin palabras la ciencia

Julio Verne nos descubrió las profundidades del mar desde su novela de ciencia ficción. Ese viaje en el que nos iniciamos en la lectura o en esos días en los que quizás pudimos descubrir lo mejor de una serie de peculiaridades que han acabado marcando la diferencia.

Estos seres que salieron de la imaginación de un gran escritor pueden acabar siendo una realidad si nos fijamos en este importante descubrimiento. La ciencia se ha quedado totalmente sin palabras al encontrar un ser gigantesco.

Nada más y nada menos que un organismo de 15 metros ha dejado a todos en shock al aparecer en las profundidades de un mar como el de Australia.

El planeta Tierra tiene hoy en día algunos lugares que no dejan de sorprendernos.

Un organismo de 15 metros ha aparecido en las profundidades del mar en Australia

Este organismo es uno de los más grandes que jamás se ha descubierto.

Tal y como nos explican los expertos de PlaktonChronicles: «Las ballenas son los animales más grandes del mundo, pero los más largos son sin duda los sifonóforos. Algunos, tales como la Physalia, se encuentran entre los más venenosos. Estos organismos planctónicos son los parientes de las medusas, anémonas y corales. Al igual que ellos, forman parte de la familia de los cnidarios. Al ejemplo de los corales, los sifonóforos son coloniales. Si las colonias de corales están compuestas de unidades idénticas, los sifonóforos son un conjunto de unidades especializadas llamadas «zoides» poseyendo todos el mismo genoma y proviniendo del mismo embrión. Ligados por un estolón – especie de cordón umbilical – las unidades zoides y sus órganos tienen la función de alimentar, reproducir o desplazar la colonia. Las unidades bastecedoras – los gastrozoides – despliegan largos tentáculos cubiertos de células urticantes, llevando con ellos las presas hacia su boca y estómago, alimentando toda la colonia a través del estolón».

Siguiendo con la misma explicación: «Al final del estolón, se encuentran las unidades de flotadores pulsátiles -los nectóforos – propulsando la colonia en busca de alimento. Para atrapar camarones y peces, los sifonóforos despliegan una multitud de tentáculos urticantes en formas de hilos perfectos. Las colonias brotan constantemente en nuevas unidades, pero nuevas colonias aparecen en forma sexuada. Los gonozoides machos y hembras sueltan paquetes de huevos o de espermatozoides de la buena especie alrededor del sitio de fecundación. El huevo fecundado se convierte en embrión, brotando rápidamente sus primeros zoides».

Este animal puede acabar siendo uno de los más destacados. Uno de los más grandes, aunque suele pasar desapercibido ante las profundidades en las que se encuentra.

Para el ser humano es casi imposible ver uno de estos animales en vivo y en directo, aunque forman parte de los que llegan a las profundidades del mar.