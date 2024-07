La ciencia del sueño: cómo afecta a nuestra salud y bienestar

Una cantidad suficiente de sueño de calidad es indispensable para proteger la salud mental, la salud física, la calidad de vida y la seguridad. Durante el sueño, el cuerpo trabaja para mantener la función cerebral saludable y preservar el bienestar del organismo.

No dormir las horas necesarias puede causar muchos problemas de salud. Provoca desde déficits de atención e irritabilidad hasta obesidad y problemas cardiovasculares. A continuación, veremos cómo el sueño afecta la salud y el bienestar.

Antes de adentrarnos en los efectos del sueño en nuestra salud, es importante comprender cómo funciona el ciclo del sueño. Este ciclo se divide en dos fases: el sueño REM (Movimiento Rápido de los Ojos) y el sueño no REM. Durante el sueño REM, la actividad cerebral es similar a la vigilia y es cuando soñamos. Por otro lado, en el sueño no REM se produce la regeneración física y mental del cuerpo.

El sueño y la salud física

El sueño desempeña un papel decisivo en la salud física. Un descanso adecuado ayuda a curar y reparar el corazón y los vasos sanguíneos. También mantiene un equilibrio saludable entre las hormonas que regulan el apetito, como la grelina y la leptina. La falta de sueño puede aumentar la concentración de grelina y disminuir la de leptina, lo que incrementa el apetito.

Así mismo, el sueño afecta la forma como el cuerpo responde a la insulina, una hormona que controla la glucosa en sangre. La falta de sueño puede elevar los niveles de azúcar en sangre, aumentando el riesgo de diabetes.

De otro lado, durante el sueño profundo, se libera una hormona que promueve el crecimiento normal en niños y adolescentes. De igual modo, ayuda a reparar células y tejidos en todas las edades. También es esencial para la pubertad y la fertilidad.

El sueño adecuado fortalece el sistema inmunológico, permitiendo que el cuerpo combata gérmenes y enfermedades de manera efectiva. La falta continua de sueño puede alterar la respuesta inmunitaria, incrementando la susceptibilidad a infecciones. También aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión, obesidad y accidentes cerebrovasculares.

La salud mental

La deficiencia de sueño puede causar problemas en la toma de decisiones, la resolución de problemas, y el manejo de las emociones y conductas. Así mismo, hace más difícil la adaptación a los cambios. La falta de sueño reparador está asociada con trastornos graves como la depresión, el suicidio y conductas que conllevan riesgo.

De la misma manera, ralentiza el cerebro, ya que las neuronas no pueden recargar energía adecuadamente. Dormir menos de seis horas aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y temores. Además, deteriora el rendimiento cognitivo, especialmente la atención visual, la formación de recuerdos y el aprendizaje.

La privación de sueño también suele aumentar la irritabilidad, provocando reacciones desmedidas y dificultando la interpretación de expresiones verbales y faciales.

En los niños y adolescentes no dormir lo suficiente puede llevarlos a experimentar problemas para relacionarse con los demás, actitudes impulsivas, enojos, cambios de humor, falta de motivación, dificultades para prestar atención y un aumento del estrés. Es posible que estos problemas afecten su rendimiento académico y sus relaciones interpersonales.

Un gran impacto

Perder tan solo 1 o 2 horas de sueño por noche, durante varias noches, afecta el rendimiento de manera similar a no haber dormido durante uno o dos días completos. En estas circunstancias, es posible que se presente la aparición de microsueños. Estos son breves momentos de sueño que ocurren cuando normalmente una persona estaría despierta.

Los microsueños no se pueden controlar y la persona no siempre es consciente de ellos. Un ejemplo común de microsueño es conducir hasta un lugar y no recordar parte del viaje. Estos episodios también suelen afectar otras actividades diarias, como escuchar una conferencia, donde es posible perder parte de la información sin darse cuenta de que se ha quedado dormido por momentos.

La importancia del sueño para la salud

Muchas personas no son conscientes de los riesgos asociados con la deficiencia de sueño. De hecho, es posible que no se den cuenta de que la padecen. Incluso con sueño limitado o de mala calidad, llegan a creer que están rindiendo bien.

Sin embargo, algunos estudios demuestran que la falta de sueño afecta la capacidad para conducir tanto o más que estar bajo los efectos del alcohol. Se estima que la somnolencia al volante propicia alrededor de 100.000 accidentes automovilísticos por año.

Consejos para mejorar la calidad del sueño

Para garantizar un buen descanso y mejorar nuestra salud, es importante seguir una serie de consejos para mejorar la calidad del sueño. Algunas recomendaciones son:

Establecer una rutina de sueño : acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo del sueño.

: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo del sueño. Crear un ambiente propicio para el sueño : mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa favorece la conciliación del sueño.

: mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa favorece la conciliación del sueño. Evitar la cafeína y la nicotina antes de dormir: estas sustancias estimulantes pueden dificultar conciliar el sueño.

antes de dormir: estas sustancias estimulantes pueden dificultar conciliar el sueño. Realizar ejercicio regularmente : el ejercicio físico ayuda a liberar tensiones y a conciliar el sueño más fácilmente.

: el ejercicio físico ayuda a liberar tensiones y a conciliar el sueño más fácilmente. Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir: la luz azul de las pantallas puede alterar el ciclo del sueño.

En resumen, es importante prestar atención a nuestra rutina de sueño y darle la importancia que se merece para garantizar un descanso reparador y una óptima salud. ¡Duerme bien y vive mejor!

