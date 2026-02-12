Calendario de planetas febrero 2026: posiciones diarias para aficionados

Febrero viene cargado de espectáculo celeste y, si te gusta asomarte al cielo cuando cae la tarde o antes de dormir, este mes tiene bastante juego. No hace falta telescopio profesional ni conocimientos avanzados: con un poco de curiosidad, algo de paciencia y un horizonte despejado, puedes disfrutar mucho.

Durante febrero de 2026 varios planetas coincidirán en horarios cómodos para observarlos. Algunos brillarán justo después del atardecer y otros dominarán la noche. Además, tendremos una conjunción muy llamativa entre Venus y Mercurio y una alineación planetaria que dará bastante que hablar.

Panorama general del mes

En febrero podremos localizar:

Mercurio , visible al atardecer, bajo en el horizonte oeste.

Venus , brillante e imposible de ignorar tras la puesta de Sol.

Marte , con su característico tono rojizo durante buena parte de la noche.

Júpiter , muy destacado en las primeras horas nocturnas.

Saturno, más discreto, pero aún presente al anochecer.

El truco está en mirar en el momento justo: normalmente entre 30 y 60 minutos después de que el Sol desaparece. Ese margen es clave.

1 al 5 de febrero

Arrancamos el mes con Venus dominando el cielo del oeste tras el atardecer. Es el punto más brillante y estable que verás en esa zona. Debajo y más cerca del horizonte, aparece Mercurio, algo más tímido, así que conviene tener buena visibilidad sin edificios ni montañas que molesten.

Júpiter ya se deja ver hacia el suroeste cuando oscurece. Marte, por su parte, va ganando protagonismo conforme avanza la noche y alcanza buena altura hacia el sur.

6 al 10 de febrero

Mercurio empieza a ganar altura poco a poco, lo que facilita encontrarlo. Venus sigue deslumbrante, como una farola cósmica suspendida en el crepúsculo. Saturno se mantiene bajo, pero todavía visible si el cielo está limpio.

Si te gusta la fotografía astronómica sencilla, este tramo es perfecto: puedes intentar capturar en la misma imagen a Venus, Mercurio y Saturno muy bajos en el oeste, con los últimos tonos anaranjados del atardecer de fondo.

11 al 14 de febrero – Conjunción destacada

Aquí llega uno de los momentos fuertes del mes: la aproximación visual entre Venus y Mercurio. Ambos parecerán casi juntos en el cielo, ofreciendo una escena bastante estética y fácil de apreciar incluso sin instrumentos.

El mejor momento será entre 30 y 45 minutos después de la puesta de Sol, mirando hacia el oeste.

Si quieres ampliar información y entender mejor qué ocurre exactamente durante este fenómeno, puedes consultar el artículo sobre la Conjunción de Venus y Mercurio febrero 2026:



15 al 18 de febrero

Tras la conjunción, Venus y Mercurio comienzan a separarse visualmente. Ya no estarán tan próximos, pero seguirán compartiendo franja horaria.

Marte gana presencia y se convierte en el protagonista nocturno. Su tono rojizo lo delata con facilidad. Júpiter continúa brillando con fuerza en las primeras horas de la noche, firme y estable.

Si sales a observar, notarás cómo cada día las posiciones cambian ligeramente. Ese movimiento sutil es parte de la magia.

19 al 22 de febrero – Alineación planetaria

Otro de los platos fuertes del mes llega con una interesante alineación visible tras el anochecer. Varios planetas formarán una línea diagonal imaginaria que se extenderá desde el horizonte oeste hacia zonas más altas del cielo.

No es una alineación perfecta como a veces se representa en ilustraciones, pero visualmente resulta muy atractiva y fácil de seguir con la mirada. El mejor momento para observarla será justo después del crepúsculo, antes de que algunos planetas desciendan demasiado.

Para más detalles sobre este evento, puedes consultar la información sobre la Alineación de planetas febrero 2026. Es una buena excusa para salir, aunque haga algo de frío.

23 al 28 de febrero

En la recta final del mes, Mercurio comienza a perder visibilidad poco a poco al acercarse nuevamente al resplandor solar. Venus, en cambio, sigue brillando con intensidad y continúa siendo la referencia clara del oeste al anochecer.

Marte permanece visible hasta medianoche y Júpiter empieza a descender antes en el horizonte conforme pasan los días.

Cómo identificar cada planeta sin complicarte

Si estás empezando, distinguir planetas de estrellas puede parecer complicado, pero hay pistas sencillas:

Los planetas apenas titilan, mientras que las estrellas sí lo hacen.

Venus es extremadamente brillante y blanco.

Marte tiene un tono rojizo evidente.

Júpiter brilla mucho, pero con luz más suave que Venus.

Mercurio siempre aparece bajo y cerca del horizonte al atardecer.

Si quieres una guía más detallada para aprender a reconocerlos fácilmente, puedes consultar este recurso sobre Cómo identificar planetas visibles febrero 2026. Con un par de noches de práctica, empezarás a identificarlos casi sin pensar.

Mejores fechas para marcar en el calendario

12 y 13 de febrero: conjunción entre Venus y Mercurio.

20 y 21 de febrero: alineación planetaria visible tras el anochecer.

Todo el mes: Marte brillante dominando buena parte de la noche.

Febrero de 2026 no será un mes cualquiera para quienes disfrutan mirando hacia arriba. No hace falta nada extraordinario: solo mirar con atención, elegir el momento adecuado y dejarse sorprender.

