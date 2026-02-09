Los biólogos ponen el grito en el cielo: miles de pingüinos están muriendo y la razón detrás es mucho más compleja de lo que creen

Miles de pingüinos están muriendo y la razón es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El futuro parece que nos está dando una serie de señales que deberíamos tener en consideración. En estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, llega una noticia sobre estos simpáticos animales que ponen los pelos de punta.

Los pingüinos están muriendo y lo hacen por una razón mucho más compleja de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma que tocará estar preparados para lo que podría pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que puede acabar pasando si no cuidamos un poco más nuestro planeta.

Ponen el grito en el cielo los biólogos

Los biólogos no dudan en poner el grito en el cielo, ante lo que parece que puede ser una realidad. En estas jornadas en las que el planeta nos dictamina una serie de peculiaridades que pueden hacernos reflexionar un poco sobre el futuro que nos está esperando.

Teniendo en cuenta que deberemos empezar a pensar en una serie de peculiaridades , tenemos en consideración algunos elementos que pueden convertirse en una dura realidad. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Los animales y, en concreto, unos muy especiales, nos dan algunas indicaciones de lo que puede suceder. El ser humano ha alterado todo el hábitat de unos seres que, sin duda alguna, podrían acabar siendo historia. De una manera que quizás hasta el momento no pensábamos.

Los biólogos no dudan en apostar claramente por esta serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos momentos y que pueden convertirse en algo radicalmente diferente. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Miles de pingüinos están muriendo y la razón es más compleja

Tal y como nos explican los expertos de Schitechdaily: «Después de que la ganadería terminara en el sur de Argentina en 1990, los pumas (Puma concolor) comenzaron a recuperar partes de su histórico rango. Su regreso los puso en contacto con los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), que anteriormente se habían trasladado de las islas costeras al continente cuando los depredadores terrestres estaban ausentes. Los pingüinos, que carecen de defensas fuertes contra los depredadores terrestres, se convirtieron en objetivos fáciles. Sin embargo, hasta hace poco, los científicos no sabían cuánto impacto estaba teniendo esta nueva interacción depredador-presa en el número de la población de pingüinos».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde que se estableció el parque en 2004, científicos del Centro de Investigaciones de Puerto Deseado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, junto con guardabosques del Parque Nacional Monte León, han monitoreado de cerca las colonias de pingüinos. Durante un período de cuatro años (2007-2010), documentaron cadáveres de pingüinos vinculados a ataques de puma. Para el último estudio, el equipo se asoció con investigadores de la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre (WildCRU) de la Universidad de Oxford para analizar las implicaciones a largo plazo de estos hallazgos».

El problema podría ir en aumento: «Basándose en los recuentos de cadáveres, los investigadores estimaron que más de 7.000 pingüinos adultos fueron asesinados durante el período de estudio de cuatro años. Muchas de las aves solo fueron parcialmente comidas o dejadas intactas, lo que sugiere que no todas fueron asesinadas por comida. Este total representa alrededor del 7,6% de la población adulta (alrededor de 93.000 personas). La autora principal Melisa Lera, estudiante de posgrado en WildCRU, Universidad de Oxford, dijo: «El número de cadáveres que muestran signos de depredación que encontramos en la colonia es abrumador, y el hecho de que se hayan dejado sin comer significa que los pumas estaban matando más pingüinos de los que necesitaban para comer. Esto es consistente con lo que los ecologistas describen como «excedentes de muerte». Es comparable a lo que se ve en los gatos domésticos cuando las presas son abundantes y/o vulnerables: la facilidad de captura puede llevar a los gatos a cazar más aves, incluso cuando no terminan comiéndolas realmente. Necesitábamos entender si la persistencia de la colonia de pingüinos podía ser amenazada debido a este comportamiento».