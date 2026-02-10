Los biólogos no dan crédito al descubrimiento en el fondo del mar: especies nuevas y una cinta VHS intacta

Este descubrimiento en el fondo del mar ha dejado a los biólogos en shock, con especies nuevas y una cinta VHS intacta. Cuesta de creer que lo que hace unas décadas era la última tecnología, ahora sea un elemento propio de la arqueología subacuática. Nada más y nada menos que esas cintas de vídeo que no parábamos de mirar una y otra vez, que estaban siempre en este dispositivo que nos permitía hacer posible lo imposible.

Cuando lo primero que has tenido en casa es una televisión en blanco y negro, has asistido al color y a los programas a una hora en concreto. Convirtiéndose este acto de sentarse a ver la televisión un acto en familia, puede acabar siendo la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo un paso más en una investigación de lo que ha acabado sin explicación alguna en el fondo del mar. Los biólogos no dan crédito ante este descubrimiento de especias nuevas junto a una cinta VHS intacta.

No dan crédito al descubrimiento en el fondo del mar

En el fondo del mar, hay una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que podemos encontrar en una de las últimas fronteras a las que se enfrenta el ser humano, las profundidades de este lugar.

Es momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tiempo que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno en estos días.

Este descubrimiento en las profundidades del mar puede acabar siendo la antesala de algo más. De un giro importante de guion que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa inesperada. Estos expertos no dudan en mostrar su sorpresa al conocer lo que nos puede estar esperando en estos días.

Un giro importante que llega con un descubrimiento que deja a todos en shock, no dan crédito a lo que pasa en estos días en los que el planeta nos da alguna que otra sorpresa.

Especies nuevas y una cinta VHS

Los expertos de Schmidt Ocean Institut nos explican desde su blog esta inquietante noticia: «En una expedición científica dirigida por Argentina a bordo del R/VFalkor del Schmidt Ocean Institute (también), un equipo científico observó una impresionante biodiversidad a lo largo de la plataforma continental del país. Viajando a lo largo de toda la costa, desde Buenos Aires en el norte hasta un área frente a la costa de Tierra del Fuego, el equipo documentó el arrecife de coral Bathelia candida más grande conocido en el océano global, varios otros complejos de arrecifes ricos y 28 especies nuevas sospechosas, incluidos gusanos, corales, erizos de mar, caracoles marinos y anémonas marinas. «No esperábamos ver este nivel de biodiversidad en las profundidades del mar argentino, y estamos muy emocionados de verlo rebasante de vida», dijo el científico jefe de la expedición, el Dr. María Emilia Bravo de la Universidad de Buenos Aires y CONICET. «Ver toda la biodiversidad, las funciones del ecosistema y la conectividad desarrollándose juntas fue increíble. Abrimos una ventana a la biodiversidad de nuestro país solo para descubrir que quedan muchas más ventanas por abrir».

Siguiendo con la misma explicación: «Con una cobertura de al menos 0,4 kilómetros cuadrados, el arrecife de Bathelia es casi del tamaño de la Ciudad del Vaticano. Este coral de agua fría y pedregoso proporciona hábitat para otros organismos, como peces, crustáceos y pulpos. Reconocida como una especie indicadora del Ecosistema Marino Vulnerable (VME), Bathelia candida ha sido documentada en todo el suroeste del Océano Atlántico, con los parches más grandes frente a la costa de Argentina, pero los científicos no habían entendido su alcance hasta esta expedición. El equipo encontró los arrecifes de Bathelia a 600 kilómetros (373 millas) más al sur que su rango conocido, a 43,5° de latitud. El equipo también documentó la primera caída de ballenas de aguas profundas de Argentina a 3890 metros de profundidad y una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar. Las caídas de ballenas, lugares en el fondo marino donde aterriza el cuerpo de una ballena después de que el animal muere, sirven como ecosistemas temporales, proporcionando alimento para los animales, incluidos pulpos, tiburones y cangrejos. Además, los científicos observaron antiguos jardines de coral de chicle (Paragorgia arborea) anidados entre grandes esponjas en el canal Malvinas de 3000 metros de profundidad, cerca de Tierra del Fuego».