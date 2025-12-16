Los astrónomos no dan crédito: científicos japoneses afirman haber ‘visto’ por primera vez la materia oscura

El universo es un escenario lleno de preguntas y de incertidumbre que mantiene a los científicos en un estado de alerta constante. Entre sus mayores enigmas aparece la materia oscura, que ocupa una parte inmensa del cosmos aunque nadie la había visto de forma directa hasta ahora.

Un estudio realizado por el profesor Tomonori Totani, astrofísico de la Universidad de Tokio, publicado en Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, explica cómo su equipo cree haber dado con la primera señal clara de esta sustancia invisible y qué implica este posible avance.

Científicos japoneses detectan una posible huella de materia oscura

Totani se apoyó en quince años de datos del telescopio Fermi, un instrumento que lleva tiempo cartografiando las fuentes de rayos gamma en la Vía Láctea. El equipo se centró en el entorno del centro galáctico, una zona donde la presencia de materia oscura debería ser especialmente intensa. Allí encontraron un brillo persistente de rayos gamma con una energía cercana a los 20 GeV que no encajaba con las fuentes conocidas.

La forma del resplandor llamó la atención desde el primer momento. No seguía el dibujo del disco galáctico, sino que aparecía como un halo esférico que rodeaba la región central.

Ese patrón coincide con lo que predicen los modelos cuando dos partículas oscuras, si son WIMPs, chocan y se destruyen, liberando fotones de alta energía. La señal, además, mantenía una intensidad compatible con las estimaciones teóricas para WIMPs con una masa muy superior a la de un protón.

El grupo japonés revisó posibilidades más convencionales, desde púlsares hasta procesos asociados al gas interestelar, pero ninguna reproducía este comportamiento.

Totani admite que el hallazgo le dejó desconcertado al principio; después de repasar los datos varias veces, decidió presentar la hipótesis con cautela. Sabe que el campo acumula falsas alarmas y que cualquier interpretación firme debe pasar antes por una verificación independiente.

Varias investigadoras que no participaron en el trabajo reclaman más pruebas en otras longitudes de onda y en regiones con menos ruido de fondo, como las galaxias enanas. Si la misma señal aparece allí, el caso ganará fuerza. Por ahora, la huella de 20 GeV supone una pista valiosa.

Por qué la materia oscura no se había visto hasta ahora

La materia oscura se oculta gracias a su propia naturaleza. No emite luz ni interactúa con ella, así que los telescopios tradicionales no pueden captar su presencia. Durante décadas, los científicos han deducido su existencia observando cómo deforma la gravedad de las galaxias, pero nunca habían encontrado una señal directa distinta de ese efecto.

Las partículas que podrían componerla apenas chocan con la materia ordinaria. Esa falta de interacción explica por qué los experimentos subterráneos suelen regresar sin resultados y por qué detectarla en el espacio resulta tan complicado.

Qué entendemos hoy por materia oscura

La materia oscura representa cerca de un tercio del contenido del universo. No refleja ni emite luz, pero pesa y mantiene unidas las estructuras cósmicas. Su comportamiento gravitatorio es tan evidente que negar su existencia resulta ya imposible, aunque su composición siga envuelta en misterio.

Los físicos trabajan desde hace años con varias hipótesis sobre qué tipo de partícula podría esconderse detrás de la materia oscura. Algunas propuestas hablan de partículas muy pesadas, otras de candidatos mucho más ligeros e incluso de neutrinos en versiones exóticas.