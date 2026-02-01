El ‘Stranger things’ de Cataluña: caballos y un temible monstruo que atemorizó el estanque de Bañolas

Cataluña están formada por pueblos y ciudades donde fluctúan diversidad de leyendas. De las brujas pasando a dragones y monstruos que no existieron pero que forman parte de la cultura popular. Uno de ellos es el famoso temible monstruo o dragón que se dice que pulula por el estanque de Bañolas. Con motivo de celebrar quien se cree que acabo con él, Vilademuls, un pequeño municipio de Pla de L’Estany, cerca de la población, celebran el encuentro de Sant Mer.

La historia de este temible monstruo se equipara a la famosa serie de Netflix, Stranger Things. Y, a raíz de la leyenda se celebra cada año un encuentro para recordar a quien pudo dejar a la fiera sin fuerza. La ermita de Sant Mer, en Vilademuls, es la que acoge este domingo 1 de febrero una nueva edición del Aplec de Sant Mer, uno de los encuentros tradicionales más destacados del municipio. Se trata de un encuentro religioso, que se ha transformado en toda una celebración popular, que rinde homenaje al santo fundador, Sant Mer, visto y reconocido como héroe por realizar milagros y derrotar así a las bestias y monstruos que se creían que habitaban por la zona.

Qué sabemos del temible monstruo de Bañoles

El medio La Xarxa explica tales leyendas, pues durante la Edad Media, la creencia en monstruos y seres malignos estaba muy extendida entre los diferentes sectores de la sociedad. En base a historias que cuentan eruditos locales, y que han pasado de generación en generación, Mer era un joven tímido, que de Francia llegó a Cataluña con las tropas de Carlomagno. Se decía que había una batalla contra una bestia fantástica que se comía a los niños den Bañolas. En este contexto, Mer se fue al pueblo y vio a una especie de dragón de color azul muy grande.

Como era costumbre y de la misma forma que sucede en películas y series como la reciente Stranger Things, este gran dragón empezaba por comerse el ganado de los pastos y los habitantes del pueblo debían ofrecerle una criatura para tener el monstruo satisfecho.

La Xarxa destaca que el joven Mer quiso acabar con todo ello, se acercó al monstruo para poder hablar con él, leyó varios pasajes de la Biblia, le bendijo, y pudo amansar a la fiera. Luego lo paseó por el pueblo. Como si fuera un animal más de la montaña, en ese momento el dragón se fue y se escondió en el fondo del lago de Banyoles, y no se volvió a ver.

Muchos creen que todavía está allí, de hecho, esta leyenda sobrevive y se habla del famoso “drac de Banyoles”, dragón, que algunos creen ver cuándo van al lago, siendo una parte más que atrae a los turistas.

Los terrenales especifican que este temible monstruo es una carpa, de más de 60 kilos de peso, que tiene una edad aproximada de ciento diez años.

La celebración de quien venció a un temible monstruo en Cataluña

Según Banyoles TV, la jornada de esta fiesta empezará este domingo a las once de la mañana con una audición de sardanas a cargo de la Cobla La Principal de Banyoles. El público familiar también tendrá su espacio, a cargo de La Maleta Màgica, que ofrecerá una sesión de cuentacuentos para los más pequeños.

A las 12:00h del mediodía llegará el momento más solemne de la jornada, con la misa en honor al Santo. Para acabar el Aplec, después del oficio, la Cobla Principal de Banyoles ofrecerá una nueva audición de sardanas. La mañana se completará con el sorteo de un cordero, un jamón y dos cajas de cava.

Como siempre, para acabar de redondear la celebración, se ha organizado una caminata para llegar al entorno de Sant Mer, una zona donde es normal realizar recorridos y observar el lugar. La salida será a las 8:30 horas desde la plaza del Monasterio de Banyoles, desde donde saldrá este recorrido de unas dos horas y media que prevé llegar a la ermita en el punto de inicio de las actividades. Quien quiera, podrá volver en autobús hacia Banyoles, alrededor de la una y media del mediodía.

Según Radio Banyoles, en el día del encuentro, se veneran las reliquias de Sant Mer, guardadas en una pequeña urna de madera, y se realizan diferentes actividades alrededor de la ermita. Como hemos destacado, las propuestas son variadas con sardanas, cuentacuentos, misa solemne al mediodía, y diferentes puestos de artesanía y productos de gastronomía.

Es una jornada importante para esta zona, pues también vienen muchos visitantes de los pueblos de alrededor. En este sentido, el alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, destaca que es una fiesta popular y tradicional, muy concurrida, y que es necesario preservar. En general y según el medio la Xarxa, cada año suelen reunirse sobre 10.000 visitantes.