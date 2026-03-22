Parece Alemania pero es España: éste supermercado paga a sus clientes por reciclar

Si alguna vez has viajado a Alemania, probablemente te hayas fijado en un detalle curioso que ocurre en muchos supermercados, ya que si llevas envases como las botellas de cristal, te pagan por ello, o de hecho, te devuelven dinero. Pues bien, ese modelo que parecía lejano empieza a tomar forma también en España. Y no como una idea experimental a largo plazo, sino como un sistema real que ya está funcionando y que incluso está premiando a los clientes por participar. Así el sistema de un supermercado de Cataluña que paga a sus clientes por reciclar.

En un momento en el que el precio de la compra y la sostenibilidad parece que preocupa cada vez más a un mayor número de consumidores, surgen iniciativas que intentan equilibrar ambas cosas. No siempre es fácil. Sin embargo, la cadena catalana BonÀrea ha dado con una fórmula que, al menos de momento, está logrando algo que parecía complicado: reducir residuos sin cambiar demasiado los hábitos del consumidor. El gesto, en realidad, es muy sencillo, tanto que muchos seguro que lo relacionan a lo que ya se hacía en el pasado, que era devolver un envase en lugar de tirarlo. Pero en este caso, detrás hay una estructura industrial y logística bastante más compleja que permite que todo funcione sin fricciones y, sobre todo, sin incomodidades para el cliente.

Éste supermercado paga a sus clientes por reciclar

El supermercado que paga por reciclar a sus clientes es BonÀrea y la dinámica que aplica en su sistema es realmente sencilla. El cliente compra un producto envasado, en este caso carne, y paga un pequeño importe adicional asociado al envase. Una vez lo utiliza, puede devolver esa bandeja en la tienda y recuperar el dinero, incluso con un pequeño incentivo extra.

No se trata sólo de reciclar, sino de reutilizar y ahí está es la diferencia clave. Las bandejas no se destruyen ni se transforman, sino que se recogen, se someten a un proceso de limpieza industrial bajo estándares de seguridad alimentaria y vuelven a utilizarse en el circuito de venta. El sistema entonces, bautizado como RetornA por la cadena catalana, funciona como un circuito cerrado. Es decir, el envase nunca sale realmente del sistema, sino que va rotando entre cliente, tienda y centro logístico.

El incentivo económico, aunque pequeño, juega un papel importante. El cliente paga 0,45 euros al comprar el producto y recibe 0,50 cuando devuelve la bandeja. No es una gran cantidad, pero sí suficiente para generar un hábito. Y ahí es donde está el verdadero objetivo del proyecto.

Miles de envases menos en circulación como resultado

Más allá de la teoría, lo interesante es que el sistema ya ha sido probado en condiciones reales. Durante su fase inicial, desarrollada en zonas concretas de Cataluña, los datos han sido bastante reveladores. En ese periodo de prueba se ha conseguido que seis de cada diez envases regresen al circuito, una cifra notable si se tiene en cuenta que se trata de un cambio de comportamiento en el consumidor. Además, el impacto en términos de residuos también es significativo: más de 72.000 bandejas de un sólo uso han dejado de generarse.

Otro punto relevante es la durabilidad del propio envase. Cada bandeja está diseñada para poder utilizarse hasta 50 veces, lo que multiplica su vida útil frente al modelo tradicional de usar y tirar. Esto no sólo tiene un impacto ambiental evidente, sino que también influye en la estructura de costes. Al reducir la dependencia de envases desechables, se abre la puerta a ajustar precios, algo que no siempre ocurre en proyectos vinculados a la sostenibilidad.

De una prueba local a una expansión a gran escala

Tras comprobar que el sistema es viable, la compañía ya ha definido su siguiente paso. A lo largo del segundo semestre de 2026, este modelo se extenderá a toda Cataluña, lo que implica su llegada a unas 460 tiendas. Pero el plan no se queda ahí. La intención es seguir ampliando el alcance de forma progresiva hasta cubrir el conjunto de España, donde la cadena cuenta con más de 600 establecimientos.

Paralelamente, también se está aumentando el número de productos que utilizan este tipo de envase reutilizable. El proyecto comenzó con referencias muy concretas, como el filete de pollo, pero poco a poco se están incorporando nuevas opciones con la idea de que forme parte de la compra habitual y no de una categoría aislada.

Por qué este modelo funciona en BonÀrea

Una de las claves de este sistema está en cómo está organizada la propia empresa. BonÀrea opera bajo un modelo de integración vertical, lo que significa que controla prácticamente todo el proceso, desde la producción hasta la venta final. Eso permite algo fundamental en este tipo de iniciativas, y es tener un control total sobre el recorrido del envase. Saber de dónde viene, cómo se limpia y cuándo vuelve a ponerse en circulación. Sin esa trazabilidad, sería muy complicado garantizar la seguridad alimentaria y la eficiencia logística.

Un modelo que anticipa lo que viene

Este tipo de sistemas no surgen sólo por conciencia ambiental. También responden a un contexto regulatorio cada vez más exigente. La normativa europea está empujando a reducir el uso de plásticos de un solo uso y a fomentar modelos más circulares. En este sentido, iniciativas como RetornA no solo encajan en esa tendencia, sino que se adelantan a lo que previsiblemente será obligatorio en los próximos años.

El proyecto, además, cuenta con el respaldo institucional y una inversión importante que supera los 10 millones de euros, lo que refleja que no se trata de una prueba puntual, sino de una apuesta a largo plazo.

La clave está en el consumidor

Con todo en marcha, la gran incógnita no está tanto en la tecnología o la logística, que ya han demostrado funcionar, sino en el comportamiento del cliente al saber que su supermercado de confianza le paga por reciclar. Al final, todo depende de un gesto muy concreto que implica devolver la bandeja en lugar de tirarla. La compañía tiene previsto presentar la siguiente fase del proyecto en Alimentaria 2026, en Barcelona, en un momento en el que la sostenibilidad ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una exigencia real dentro del sector.