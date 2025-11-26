Barcelona ha añadido un nuevo punto de referencia ineludible en el mapa gastronómico. El restaurante Kamikaze, ubicado en el Ensanche, ha protagonizado una de las transiciones más aplaudidas de la alta cocina, pasando de un concepto más humilde a ser reconocido con una prestigiosa Estrella en la Guía Michelin 2026.

Este local, que en su momento fue una simple taberna, ha completado una metamorfosis total. Hoy en día, Kamikaze se presenta como un espacio íntimo y acogedor, marcado por paredes de ladrillo visto y una iluminación cálida que envuelve al comensal en una atmósfera de «revolución silenciosa», tal como lo definen sus creadores.

El secreto de su éxito radica en una propuesta culinaria que rechaza las etiquetas fáciles y se centra en el factor sorpresa. Kamikaze es un viaje a través de la técnica, la creatividad y las combinaciones inesperadas, convirtiendo un almuerzo o cena en una experiencia memorable y artística que vale la pena vivir al menos una vez.

¿Quién es el chef de Kamikaze?

El alma mater de esta revolución culinaria es el chef Enric Buendía. Buendía es el responsable de infundir al restaurante un enfoque de alta cocina que mezcla técnica depurada y el uso de producto estacional, creando una cocina de autor que impacta visualmente sin perder el equilibrio de sabores. Su visión creativa es el motor detrás de la propuesta que ha conquistado tanto a la Guía Michelin como al público de la capital catalana.

¿Qué se come en Kamikaze? Los menús del restaurante

Kamikaze ha optado por un formato de servicio centrado exclusivamente en el menú degustación. El objetivo es que el cliente se deje llevar por la filosofía creativa de Buendía.

El restaurante ofrece un único menú de temporada, el Menú Kamikaze, que cambia con las estaciones para asegurar la máxima calidad del producto. Su cocina se mueve entre influencias asiáticas y de fusión, destacando por las presentaciones artísticas y las combinaciones atrevidas. Aunque los platos varían, ejemplos de su estilo incluyen creaciones como el Dumpling marroquí, la Caballa umeboshi, o el Crujiente de vaca madurada y paté bulgogi.

Cuánto cuesta comer en Kamikaze

A pesar del reciente reconocimiento de la Estrella Michelin, Kamikaze mantiene una política de precios ‘accesible’ teniendo en cuenta que hablamos de un establecimiento de alta cocina, lo que lo convierte en una opción muy atractiva para los aficionados a la gastronomía de autor.

El precio de referencia es:

Menú Kamikaze (Degustación): 85€ por persona .

. Menú Kamikaze con maridaje: 160€ por persona (incluyendo la selección de vinos y otras bebidas elegidas por el sumiller para acompañar cada plato).

Es importante recordar que el restaurante opera bajo reserva y que todos los comensales de un mismo turno deben comenzar su experiencia a la misma hora para garantizar el flujo y la calidad del servicio.