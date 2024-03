Puigdemont estrena una web para pedir donativos y microcréditos para su campaña

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado este viernes una página web con el fin de recaudar financiación de cara a la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo. Puigdemont pretende con esta iniciativa que sus seguidores realicen donativos y microcréditos para las arcas de Junts.

También se da la opción de inscribirse para ser apoderado o interventor de la formación separatista de cara a los comicios catalanes. «El camino del regreso lo haremos juntos. ¡Entra en la web y ayúdanos a hacerlo posible!», ha señalado Carles Puigdemont en un mensaje colgado en las redes sociales, en alusión a su regreso a España bajo el amparo de la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas.

El camí del retorn el farem junts. Entra a la web https://t.co/qgE5ZszHbv i ajuda’ns a fer-ho possible! — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 22, 2024

El ex presidente fugado de la Generalitat anunció este jueves que será el candidato de Junts a las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo. Lo hizo en una conferencia realizada en el Ayuntamiento de Elna (Francia) ante un millar de separatistas, entre los que estaban todos los dirigentes de la dirección de su partido.

«Restituir mi cargo»

Carles Puigdemont defendió su candidatura porque no puede «rehuir ahora» el reto de intentar recuperar la Generalitat de Cataluña, que actualmente se encuentra en manos de Pere Aragonés (ERC). El líder de Junts se presenta «para restituir mi cargo como president». Además, renuncia a formar parte de la candidatura a las europeas, por lo que pone en riesgo su inmunidad parlamentaria.

El todavía eurodiputado recalcó que su gran objetivo de cara a la próxima legislatura en el Parlament de Cataluña será «culminar la independencia». «Nos marchamos al exilio por la misma razón por la que debemos volver, para culminar la independencia. Hemos confrontado a poderosos adversarios y, nunca como ahora, se había hablado de Cataluña en términos políticos como se ha hecho en Europa. Queremos acabar el trabajo», esgrimió.

«Declaración de independencia»

El candidato de Junts entró en campaña electoral y amenazó al Gobierno de Pedro Sánchez con hacer otra «declaración de independencia», a pesar de que sería el principal beneficiado por la Ley de Amnistía impulsada por el PSOE y pactada con su partido y con ERC. «La celebración de un referéndum de autodeterminación, no una consulta ni sucedáneos, que luego te cuelan un Estatut», puntualizó.

«En esta legislatura propondremos al Estado la celebración de un referéndum de autodeterminación, en un contexto políticamente más favorable de lo que teníamos en 2017. Tenemos que aprovechar el aprendizaje y el conocimiento de lo hecho hasta ahora para hacerlo mejor», apostilló.

Carles Puigdemont advirtió al Ejecutivo de Sánchez que «si la vía de la negociación no da frutos y se alarga sin negociación, mareando la perdiz, si vemos que hay una dilación, nosotros no renunciaremos a asumir la plena independencia si es la voluntad de los catalanes».

Además, apeló al resto de partidos separatistas para remar en la misma dirección con el fin de alcanzar la independencia de Cataluña. «Sería inaceptable no aprovechar todos los conocimientos que tenemos para hacerlo mucho mejor, no tenemos que tener prisa, pero no podemos pararnos», enfatizó.

«Se decidió en Bruselas»

El candidato de Junts aprovechó su conferencia para regodearse de tener al Gobierno de Pedro Sánchez en su mano. Se jactó de «que un primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo negociado y firmado fuera de su país». «Es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto», recalcó.

Puigdemont se ha referido así a la investidura del presidente del Gobierno, negociada entre él mismo y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en un hotel de Bruselas. En su opinión, «que se llame acuerdo de Bruselas debería decirles alguna cosa». «Es la primera muestra de la nueva relación entre Cataluña y España que se ha abierto ahora», señaló.

El último sondeo del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, conocido como el CIS catalán, asegura que Salvador Illa ganará las elecciones en Cataluña con el PSC, logrando una horquilla de entre 35 y 42 escaños. ERC sería la segunda fuerza más votada con entre 26 y 32 diputados. La candidatura de Junts con Carles Puigdemont sería la tercera fuerza más votada y obtendría entre 24 y 29 escaños.