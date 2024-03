Puigdemont anuncia que será candidato de Junts «para restituir la presidencia de la Generalitat»

El ex presidente de la Generalitat, fundador de Junts y eurodiputado por este partido, Carles Puigdemont, ha desvelado lo que todo el mundo daba por hecho desde que Pere Aragonés adelantó las elecciones al próximo 12 de mayo. Puigdemont, en una conferencia en la localidad francesa de Elna, al sur de Francia, ha confirmado que encabezará la candidatura de su partido político a los comicios. Entre gritos de «¡president, president!», el líder de Junts ha afirmado que «no puedo rehuir ahora». Se presenta, dice, «para restituir mi cargo como president». El dirigente separatista ha anunciado también que renuncia a formar parte de la candidatura a las europeas, por lo que pone en riesgo su inmunidad parlamentaria.

Rodeado de su esposa y todos los dirigentes de su formación, que son los mismos que le presionaron para que aceptase volver a ser el candidato al no tener candidato tres el adelanto electoral, aunque no era su opción preferida -él mismo ha dicho hoy que «no era lo más cómodo para mí-, Carles Puigdemont ha explicado los motivos que le han llevado a cambiar su postura en un acto que ha generado una gran expectación con más de mil asistentes a escasos kilómetros de Cataluña. En la frontera con Francia.

Puigdemont ha asegurado «nos marchamos al exilio por la misma razón por la que debemos volver, para culminar la independencia». Con su estrategia, ha dicho, «hemos confrontado a poderosos adversarios y, nunca como ahora, se había hablado de Cataluña en términos políticos como se ha hecho en Europa».

Según el último sondeo del CIS catalán, publicado este mismo jueves, Puigdemont no lograría ganar unas elecciones que seguirá ganando Salvador Illa como ocurrió hace cuatro años. El PSC obtendría una horquilla de entre 35 y 42 escaños, mientras que ERC sería la segunda fuerza más votada con entre 26 y 32 diputados. La candidatura de Puigdemont sería la tercera fuerza más votada y obtendría entre 24 y 29 escaños.

Reacciones de Feijóo y Sánchez

Este mismo jueves por la mañana, en Bruselas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a sus colegas europeos de que el ex presidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, puede concurrir como candidato a las elecciones en Cataluña pese a tener pendientes asuntos judiciales «muy graves» en España.

En concreto, el presidente del PP ha precisado que las elecciones europeas de junio van a estar vinculadas «de una forma muy especial» a lo que ocurra en los comicios que se celebran previamente en País Vasco y Cataluña.

«Es evidente que vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del Estado de Derecho y de las democracias occidentales y es que todo parece indicar que una de las personas que va a ser candidato a la Generalitat es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España, sino que la va a teledirigir y este partido y este candidato es el socio que mantiene el Gobierno central», ha aseverado Feijóo.

Feijóo ha comunicado la «situación especial» que vive nuestro país a apenas dos meses de las elecciones europeas a sus compañeros europeos de partido en la reunión de líderes del PPE que se ha celebrado en los márgenes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que participa también el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El socialista, por su parte, ha manifestado a su llegada al Consejo Europeo que la candidatura a las elecciones catalanas de Puigdemont no supone ninguna «novedad» porque ya se presentó en el pasado. Por el contrario, pide a los catalanes «mirar adelante y no atrás» y considera que estos comicios son una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire adelante y no tanto al año 2017, cuando se llevó a cabo el procés.

Pedro Sánchez ha señalado que pasar página y abrir una nueva etapa en Cataluña es algo que también interesa a los ciudadanos «del resto de España» porque los buenos datos en economía y empleo están relacionados con la política que está desplegando el Ejecutivo.