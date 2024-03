Carles Puigdemont ha aprovechado su conferencia para anunciar que será el candidato de Junts a la Generalitat para regodearse de tener a Pedro Sánchez en su mano. El líder de Junts se ha jactado de «que un primer ministro de un estado miembro de la Unión Europea haya tenido que ser investido gracias a un acuerdo negociado y firmado fuera de su país, es la primera muestra de la excepcionalidad de la etapa que hemos abierto».

Puigdemont se ha referido así a la investidura del presidente del Gobierno, negociada entre él mismo y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en un hotel de Bruselas. En su opinión, insistiendo en varias ocasiones en la anomalía que supone que el acuerdo entre el PSOE y Junts se llame «acuerdo de Bruselas», «esto debería decirles alguna cosa». La aceptación de Sánchez a negociar su elección fuera, avisa, «es la primera muestra de la nueva relación entre Cataluña y España que se ha abierto ahora».

En dicho «acuerdo de Bruselas» el PSOE y Junts lograron poner a Sánchez de rodillas y conseguir que el reconocimiento de Cataluña como nación y el derecho de autodeterminación sean ejes del pacto. Algo a lo que los socialistas se negaban hace dos meses antes de la firma, afirmando que «por ese camino no había avance posible». El resultado electoral les hizo cambiar de opinión para lograr la investidura.

Mediador y el catalán

Con la serotonina por las nubes, eufórico con el millar de personas que se han reunido en Elna (Francia) coreando su nombre y el grito de «¡president, president!», Puigdemont también ha sacado los colores al PSOE asegurando que los de Sánchez «no han fallado ni una sola vez» a las negociaciones en Suiza con mediación internacional. Puigdemont ha ironizado preguntándose «cuántas veces se ha reunido la Mesa de Diálogo» formada entre el gobierno de Pere Aragonès y el gobierno español.

«Sin esta mediación internacional yo no me habría reunido con el PSOE, ni con el PP, porque no son de fiar», ha recordado el ex presidente catalán, que ha insistido en que las negociaciones han sido posibles gracias a una «igualdad de condiciones», que siempre habían pedido. «No somos nosotros los que hemos cambiado», apunta.

El ya candidato de Junts per Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, ha dicho que ha tomado esta decisión «para restituir» su cargo, del que fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017, también ha celebrado otra cesión del PSOE para la investidura de Francina Armengol como presidenta del Congreso. La normalización del uso del catalán en la Cámara Baja y «los esfuerzos» para que sea reconocido en la Unión Europea».

En este sentido, Puigdemont se ha jactado de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defiende con «convicción» la oficialidad del catalán en la Unión Europea. «El trabajo interno, discreto, no se ha dejado de hacer ni un solo día», asegura.