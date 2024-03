El candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, amenaza con una nueva declaración unilateral de independencia si gana las elecciones y Pedro Sánchez no se aviene a permitir «la celebración de un referéndum de autodeterminación, no una consulta ni sucedáneos, que luego te cuelan un Estatut».

Puigdemont, en una conferencia de prensa en Francia en la que se ha regodeado de Sánchez, ha anunciado que «en esta legislatura propondremos al Estado la celebración de un referéndum de autodeterminación, en un contexto políticamente más favorable de lo que teníamos en 2017». Pero avisa de que «tenemos que aprovechar el aprendizaje y el conocimiento de lo hecho hasta ahora para hacerlo mejor».

El ex presidente catalán también ha advertido a sus nuevos socios del PSOE y en especial a Sánchez que «si la vía de la negociación no da frutos y se alarga sin negociación, mareando la perdiz, si vemos que hay una dilación, nosotros no renunciaremos a asumir la plena independencia si es la voluntad de los catalanes».

Apelando al resto de partidos independentistas que se presentan a estos comicios, el candidato de Junts ha manifestado que «sería inaceptable no aprovechar todos los conocimientos que tenemos para hacerlo mucho mejor, no tenemos que tener prisa, pero no podemos pararnos».

En su opinión, y recordando cómo gracias a la necesidad de los votos separatistas cambiaron de opinión a Pedro Sánchez respecto a la amnistía, el líder de Junts ha afirmado que «el referéndum es tan posible como la amnistía, no hay ningún impedimento constitucional para que se organice un referéndum para preguntar a todos los catalanes».

Puigdemont se puede presentar a las elecciones catalanas toda vez que no cumple con los requisitos de inelegibilidad que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Ni se encuentra cumpliendo pena de prisión o de inhabilitación por condena alguna, ni ha sido condenado nunca por delitos de terrorismo o rebelión.

Cabe recordar que el dirigente de Junts ya se presentó sin inconvenientes a los comicios de 2017 y de 2021, cuando también estaba procesado en rebeldía por la causa del procés. De la misma forma que entonces, aunque lo incumplió, ha prometido estar presente en el debate de investidura si los catalanes le eligen como el próximo president de la Generalitat. Ha dicho que si tiene los votos «lo hará, digan lo que digan los jueces».

«Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno del Parlamento si tengo la mayoría para ser investido», ha advertido Puigdemont frente a un millar de personas que se han desplazado a Elna y flanqueado por los dirigentes de Junts y su familia.

Y es que en el supuesto de que el líder de Junts reuniera los votos necesarios para volver a presidir la Generalitat de Cataluña su investidura dependería de la orden nacional de detención que tiene activa por la causa del procés, de los plazos de tramitación de la ley de amnistía que está en manos del Senado y de su posterior aplicación por parte de los jueces.

Tras el anuncio oficial de este jueves de que Puigdemont será el número uno en las listas de Junts a las próximas elecciones catalanas, se abren nuevos escenarios ante las respectivas dudas jurídicas. En concreto, porque el ex presidente catalán y eurodiputado tiene pendiente comparecer ante la Justicia española desde 2017 -cuando el Tribunal Supremo le procesó en rebeldía en el procedimiento relativo al procés- y aún no se ha aprobado la ley que pretende perdonar más de una década del proceso independentista catalán.