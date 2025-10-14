Buenas noticias para los conductores sin etiqueta B o C: podrán circular por la ZBE de Barcelona en estos casos

Barcelona fue pionera en España en implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Desde su puesta en marcha en 2020, la normativa ha generado dudas, especialmente entre los conductores de vehículos sin etiqueta B o C de la DGT. La restricción afecta a miles de coches y motocicletas, pero la regulación también contempla excepciones que permiten circular en ciertos casos específicos.

Comprender quién puede acceder, cuándo y bajo qué condiciones es esencial para evitar sanciones y adaptarse a las nuevas reglas de movilidad urbana. De hecho, el propio Registro metropolitano de vehículos extranjeros y de autorizaciones (AMB Mobilitat) detalla en su portal oficial los supuestos en los que un vehículo sin etiqueta puede solicitar un permiso temporal o extraordinario para entrar en la ZBE. Estas excepciones, aunque limitadas, ofrecen una cierta flexibilidad a colectivos y situaciones particulares, equilibrando así el derecho a la movilidad con la protección medioambiental.

En qué casos los conductores sin etiqueta B o C podrán circular por la ZBE de Barcelona

Qué es la ZBE y cómo funciona

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Área Metropolitana de Barcelona abarca más de 95 km² e incluye la mayor parte del municipio de Barcelona, así como los términos de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat y Esplugues de Llobregat. Dentro de este perímetro, los vehículos más contaminantes tienen restringido el acceso de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 horas.

El sistema se basa en las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT): los vehículos con distintivo Cero Emisiones, ECO, C o B pueden circular libremente, mientras que aquellos sin etiqueta —generalmente matriculados antes del año 2000 (gasolina) o de 2006 (diésel)— tienen prohibido hacerlo. Sin embargo, la normativa contempla autorizaciones temporales y excepciones gestionadas a través del Registro ZBE del AMB.

Casos en los que un vehículo sin etiqueta B o C pueden circular

Según el portal oficial del Registro metropolitano de la ZBE, existen varias situaciones concretas en las que un coche o moto sin distintivo puede acceder al área restringida:

Autorización de 24 días al año

Todos los conductores, tanto residentes como visitantes, pueden solicitar hasta 24 permisos anuales para circular por la ZBE.

Esta autorización es útil para gestiones puntuales, viajes médicos o necesidades laborales ocasionales.

La solicitud debe hacerse de forma telemática, con al menos un día de antelación.

2. Vehículos de personas con movilidad reducida

Los automóviles adaptados o utilizados para el transporte de personas con movilidad reducida están exentos de las restricciones.

Es necesario inscribir el vehículo en el registro, acreditando la condición de discapacidad.



3.Servicios esenciales y de emergencia

Vehículos de bomberos, policía, ambulancias, transporte sanitario o funerario pueden circular libremente.

4.Vehículos profesionales o de uso especial

Determinados vehículos industriales, agrícolas, de obras o transporte de mercancías peligrosas pueden solicitar una autorización específica si no existe alternativa menos contaminante.



5. Vehículos extranjeros

Los coches o motos matriculados fuera de España deben registrarse en la web del AMB antes de circular.

Si el vehículo cumple estándares ambientales equivalentes a las etiquetas B o C, puede obtener un permiso permanente; de lo contrario, podrá solicitar las 24 autorizaciones temporales anuales.

Excepciones por razones sociales o económicas

La normativa también prevé medidas de flexibilidad social. Los propietarios de vehículos de los conductores sin etiqueta B o C que demuestren vulnerabilidad económica pueden pedir una moratoria temporal. Este permiso permite seguir circulando mientras se tramita la renovación o sustitución del vehículo.

Asimismo, los residentes dentro del perímetro de la ZBE que tengan un vehículo afectado disponen de un período adicional de adaptación. El objetivo, según el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), es «garantizar una transición justa» hacia una movilidad sostenible sin penalizar de forma desproporcionada a los hogares de menores recursos.

Cómo solicitar la autorización

El proceso se realiza exclusivamente en línea, a través del portal zberegistre.ambmobilitat.cat. Para registrarse, se necesita:

Documento de identidad (DNI/NIE) o pasaporte.

Permiso de circulación del vehículo.

Justificación del motivo (por ejemplo, cita médica, trabajo, transporte esencial, etc.).

El sistema genera un comprobante digital válido durante el día autorizado, y las cámaras de control de matrícula verifican el cumplimiento. Circular sin permiso puede llevar una sanción de hasta 200 euros, según la ordenanza metropolitana vigente.

Un modelo europeo de movilidad sostenible

Barcelona no es una excepción. Más de 300 ciudades europeas cuentan con Zonas de Bajas Emisiones, y la tendencia continúa en expansión. De acuerdo con la Comisión Europea, estas medidas han reducido entre un 10% y un 20% las emisiones de óxidos de nitrógeno en los núcleos urbanos. El modelo barcelonés se considera uno de los más avanzados por su sistema de control automatizado y su política de permisos personalizados.