Vox Castilla y León publica un video donde compara a Tudanca con Otegi: «Ha traído el discurso de Bildu»

Vox en Castilla y León ha publicado este viernes un vídeo a través de sus redes sociales donde compara al secretario general del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «La mayor ‘aportación’ de Luis Tudanca y el PSOE de Castilla y León está en haber traído a Castilla y León el discurso de sus socios de Bildu», ha escrito.

La formación de Santiago Abascal en la región defiende que el socialista castellanoleonés ha usado expresiones contra Vox que también utiliza el partido abertzale. Así, tanto EH Bildu como Tudanca han abogado por construir en torno a Vox «un cordón sanitario» y han defendido una política de «pie en pared frente a la extrema derecha». Además, en el montaje de video han incluído imágenes de Tudanca y Otegi haciendo el saludo comunista con el puño en alto y han finalizado con una fotografía de la cara de Tudanca que se va convirtiendo en la de Otegi para acabar siendo un híbrido entre los dos.

Cabe decir que las expresiones utilizadas por Tudanca son idénticas a algunas lanzadas por EH Bildu para atacar a Vox. En este sentido el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León, afirmó el pasado mes de febrero que su grupo iba a «poner pie en pared» ante los «ataques» del Gobierno de Castilla y León a los derechos de las mujeres y a la igualdad y aseveró que combatiría a la «extrema derecha» «en todos los frentes». Esta postura también fue defendida en junio de 2021 por la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, la cual hizo un llamamiento a todos los partidos progresistas para poner «pie en pared» frente a las «tendencias fascistas» del PP y Vox.

Lo mismo ocurrió con el llamado «cordón sanitario». El pasado mes de marzo de 2022 el dirigente del PSOE en Castilla y León exigió un cordón sanitario a Vox como condición para facilitar un Gobierno en solitario de Alfonso Fernández Mañueco. «La responsabilidad del Partido Socialista es hacer todo lo posible para que la extrema derecha no entre en el gobierno de Castilla y León», dijo Tudanca. En esta misma línea se pronunció la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, quien defendió en 2020 que se realizase un «cordón sanitario al fascismo» de Vox en la cámara vasca para que no marcase la agenda de la comunidad autónoma.

Ahora bien, pese a las críticas del PSOE hacia la formación de Abascal, sus ideas han tenido buena acogida en la región castellanoleonesa. Este hecho fue evidente durante las multitudinarias protestas de agricultores en la comunidad, donde muchos de ellos ocuparon las carreteras portando banderas contra la Agenda 2030, estrategia internacional que Vox quiere abolir en España.

Esta cercanía al partido verde por parte de los agricultores también se tradujo en un rechazo claro hacia el PSOE. Así, durante una tractorada el pasado 7 de febrero Luis Tudanca se bajó de su vehículo para dialogar con los agricultores y se llevó varios zascas por defender la Agenda 2030, cuyas medidas provocaron las protestas del campo español. «Aquí, cualquier animal tiene más derechos que nosotros. Una avutarda tiene más derechos que nosotros», le espetaron a Tudanca.

«Estamos defendiendo que lo de la Agenda 2030 es una locura, es una soga para todo el campo. Tú estás diciendo que eres defensor de la Agenda 2030, aquí tenemos a un político que dice ser su defensor, pues que quede bien claro, es precisamente lo que nos está matando a nosotros, eso es una soga», le explicó este grupo de manifestantes agrícolas a Tudanca.

El dirigente socialista trató de dialogar con ellos, aunque los ánimos no fueron a más en ningún momento. «Queremos que se establezca la ley de la cadena alimentaria, que se aplique de una maldita vez, y que se pague el precio que vale el trabajo vuestro», afirmó Luis Tudanca para tratar de defender de las acusaciones que se estaban vertiendo contra él.

Pero los agricultores en huelga siguieron arremetiendo contra el dirigente del PSOE y contra la Agenda 2030. «Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Y no hay más. No tendrás nada y serás feliz, efectivamente. Que quede todo para molinos eólicos, para placas solares», denunciaron los trabajadores.