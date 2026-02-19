Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, lluvias débiles y descenso de temperaturas hoy

Hoy, 19 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos que irán tendiendo a poco nuboso. Las precipitaciones serán débiles, especialmente en zonas de montaña durante la primera mitad del día, con una cota de nieve situada entre 700 y 1000 metros. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso, notable en el Sistema Central y se esperan heladas débiles en cotas altas. El viento será de componente oeste moderado, con posibilidad de rachas fuertes en el norte y este de la región.

Nubes y viento fresco con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias intensas, podrían dejar caer alguna que otra gota en la mañana. La temperatura mínima ronda los 1°C, pero la sensación térmica puede descender hasta -3°C, haciendo que el aire se sienta más fresco. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría añadir un toque de brío a la atmósfera.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro con temperaturas que alcanzarán los 8°C. La humedad, que oscilará entre un 55% y un 80%, hará que el ambiente se sienta algo cargado. Con la puesta del sol a las 18:58, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque breves, nos permitirán apreciar la belleza del atardecer. En resumen, un día fresco y ventoso, ideal para abrigarse y disfrutar de la naturaleza.

Zamora: cielo nublado y viento fuerte

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un ambiente inestable, donde el viento fuerte se hará notar a lo largo de las horas. La temperatura oscilará entre los 2 y 10 grados, creando una sensación térmica que podría descender hasta los -2 grados, especialmente en la mañana.

A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 5%. La mañana será tranquila, pero la tarde podría traer sorpresas. Con una humedad que puede llegar al 85%, es recomendable no olvidar la bufanda y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, ambiente variable con mejora vespertina

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 1°C y la sensación térmica puede descender hasta -2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y existe una probabilidad del 55% de lluvia, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Por la tarde, la situación mejorará notablemente, ya que la probabilidad de lluvia disminuirá a cero y el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de unas horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:01. La temperatura máxima alcanzará los 8°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 5°C, lo que hará que la jornada se sienta más agradable. En resumen, será un día variable, con un inicio fresco y húmedo que dará paso a una tarde más tranquila y despejada.

Valladolid: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, la tarde promete ser más tranquila y sin precipitaciones.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente sereno que invita a realizar actividades cotidianas. La brisa suave y las temperaturas frescas ofrecen un marco perfecto para salir y disfrutar de la ciudad.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas, rondando los 1°C, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá similar, con una ligera probabilidad de lluvia por la tarde-noche, aunque sin grandes cambios en la temperatura, que alcanzará un máximo de 9°C. Es recomendable llevar una chaqueta abrigada y, si se sale, no olvidar un paraguas por si acaso.

Palencia: ambiente fresco y nubes persistentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 2 grados y un cielo mayormente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 9 grados, mientras el viento sopla del oeste a una velocidad media de 30 km/h, generando una sensación térmica que podría descender hasta los -3 grados.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero se espera que la probabilidad de lluvia sea nula, lo que permitirá disfrutar de un clima más estable. Se recomienda abrigarse bien durante la mañana y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Cielos nublados y frío intenso en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente nublados y una sensación térmica que puede llegar a ser bastante fría, con mínimas de -6 grados. A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, dejando atrás la incertidumbre matutina. La temperatura irá subiendo lentamente, alcanzando un máximo de 1 grado por la tarde, aunque el viento del norte, con rachas de hasta 50 km/h, puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja. Es recomendable abrigarse bien y, si es posible, disfrutar de un café caliente mientras se observa el paisaje invernal.

Segovia: cielo cubierto y lluvias matinales

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una intensa probabilidad de lluvias que se extenderán hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán entre 1 y 4 grados. A medida que avance la jornada, el viento del norte soplará a 20 km/h, aportando un aire fresco, aunque por la tarde el mercurio apenas alcanzará los 6 grados, con un cielo que se despejará notablemente.

Con la llegada de la tarde-noche, se prevé una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, con solo un 5% de posibilidades de precipitaciones. Se recomienda abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -3 grados. La puesta del sol a las 18:55 marcará el final de un día marcado por la inestabilidad y el contraste térmico.

Cielo nublado y ambiente fresco en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto, donde la probabilidad de lluvia es baja durante la madrugada, pero podría aumentar ligeramente a medida que avanza la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una sensación térmica que podría hacer que se sienta aún más frío, especialmente por la mañana. A medida que el sol asome a las 08:05, la humedad comenzará a descender, ofreciendo un respiro en la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá nublado, aunque las posibilidades de lluvia se mantienen bajas. La temperatura máxima alcanzará un leve aumento, pero la sensación térmica no superará los 2 grados. Con el sol poniéndose a las 18:47, Soria disfrutará de más de diez horas de luz, aunque la jornada se sentirá fresca y ventosa, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.