Mañueco: «Vamos a poner matrícula universitaria gratuita el primer año a todos los estudiantes de Castilla y León»

RESPUESTA.- Vamos a hacer una política de bajada de tasas universitarias. Nosotros vamos a poner al servicio de los estudiantes, al servicio de los jóvenes, el acceso a la universidad todavía más fácil. Habíamos bajado las tasas universitarias a la mitad y ahora el primer curso, para facilitar el acceso a la universidad, vamos a poner matrícula universitaria gratuita.

PREGUNTA.- ¿Para todo el mundo?

R.- Para todos los empadronados en Castilla y León, en las universidades públicas de Castilla y León.

P.- No pasa en ningún sitio en España.

R.- Yo creo que…

P.- ¿Gratuita al 100%?

R.- 100%. La primera matrícula. Lo que queremos es que los estudiantes también se esfuercen, que gratis no signifique que no se tienen que esforzar. Si repiten o no aprueban, lógicamente tendrán que pagar lo que les corresponde.

P.- ¿O sea, que cero euros van a pagar?

R.- Cero euros el primer curso, su primera matrícula.

P.- Las tasas.

R.- Para el curso 26-27, para todos los estudios universitarios.