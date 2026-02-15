Mañueco: «¿Mercosur? No puede ser que los acuerdos comerciales vayan sobre las espaldas de agricultores y ganaderos»

Mañueco exige a Sánchez que suspenda el acuerdo con Mercosur hasta garantizar las cláusulas de salvaguarda y el control de fronteras: «No puede ser que los acuerdos comerciales vayan sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos». El presidente de Castilla y León pide que «quede en suspenso» hasta que se produzca «en igualdad de condiciones» y denuncia que las normas fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal que se exigen en Europa «no se les aplique a los países de Mercosur». «Nosotros estamos siempre con el campo, siempre con los agricultores y ganaderos», sentencia el candidato del PP.

PREGUNTA.- En materia de agricultura, ¿qué le parece el acuerdo o no acuerdo? Porque ya no sé si hay acuerdo o no hay acuerdo. Unos días dicen que hay acuerdo, por la tarde dicen que ya no hay acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que tanto daño hace a nuestros agricultores. ¿Usted está a favor o en contra?

RESPUESTA.- Mire, yo lo que digo es…

P.- Que el Partido Popular, ya le he escuchado alguna que otra vez bajo diferentes versiones.

R.- Sí. Pues yo voy a decir la versión del Partido Popular de Castilla y León. Nosotros estamos siempre con el campo. Nosotros estamos siempre con los agricultores y ganaderos. Y desde luego, lo que sí le hemos pedido a Sánchez es que hasta que no queden claras las cláusulas de salvaguarda, hasta que no quede claro el control de fronteras de esos productos que no cumplen la igualdad de producir, hasta que eso no quede claro…

P.- ¿Está el acuerdo…?

R.- Que no haya…

P.- Que yo ya no me entero. No sé si está aprobado, si no está aprobado, si está en suspenso, si no está en suspenso, si el PP lo quiere apoyar, si no lo quiere apoyar, yo ya no entiendo nada.

R.- Yo en esto vuelvo a insistir: lo que le pedimos al Gobierno de Sánchez, que es de quien depende, es que Sánchez no ponga en funcionamiento, no active las reuniones que tenga de presidentes o primeros ministros de gobierno, que quede en suspenso hasta que no se garanticen las cláusulas de salvaguarda, el dinero compensatorio y luego que se produzca en igualdad de condiciones. No puede ser que las normas restrictivas fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal que se ponen en Europa y en España no se les aplique a los países de Mercosur o a otros países. No puede ser que los acuerdos comerciales vayan sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos.