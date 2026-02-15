Mañueco: «Somos los mejores en educación por el esfuerzo, no por el buenismo de regalar títulos»

Mañueco desvela las claves del éxito educativo de Castilla y León, líder del informe Pisa en España: máxima inversión en formación de docentes, ayuda a las familias y cultura del esfuerzo. «Hemos hecho del valor del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, algo fundamental frente a esas políticas trasnochadas de la izquierda y del Partido Socialista, del buenismo de regalar los títulos», sentencia el presidente autonómico. Castilla y León es la comunidad que más invierte en formación del profesorado y apuesta por ayudar a los estudiantes «para que con su esfuerzo sigan aprobando, no regalando títulos».

PREGUNTA.- Ya que me lo ha puesto a huevo, le voy a preguntar por el informe Pisa. Siempre sale Castilla y León la número uno de España. ¿Eso cómo lo han conseguido?

RESPUESTA.- Pues eso no es por casualidad.

P.- No, no, ya. Evidentemente nada es por casualidad…

R.- En la vida…

P.- Ni en la política ni en ninguno de los otros ámbitos…

R.- Hemos hecho un esfuerzo para, en primer lugar, formar a los docentes. Somos la comunidad autónoma que más invertimos en la formación de los docentes. En segundo lugar, también ayudamos a las familias, no sólo en medidas de tipo económico, y tenemos que seguir avanzando para ayudar a aquellas familias, a aquellos padres que necesitan ayuda o que piden ayuda o que quieren ayuda. Y luego, en tercer lugar, y lo más importante, ayudamos a nuestros estudiantes a que aprueben las asignaturas con su esfuerzo. Desde luego, hemos hecho del valor del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, algo fundamental frente a esas políticas trasnochadas de la izquierda y del Partido Socialista, del buenismo de que hay que aprobar…

P.- Para regalar títulos…

R.- Regalar los títulos. Nosotros apostamos por que aquellos que necesitan ayuda se la damos, se la ponemos a su disposición para que ellos con su esfuerzo sigan aprobando, sigan pasando de curso y sigan consiguiendo sus propios objetivos.