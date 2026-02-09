Cielo nublado y lluvias débiles en Castilla y León, según AEMET, con viento moderado y heladas ligeras

Cielo nuboso y precipitaciones débiles marcarán el día en el conjunto del territorio de Castilla y León, especialmente en la segunda mitad del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con máximas que podrían ser localmente moderadas, favoreciendo deshielos en las zonas altas de montaña. Además, se prevén heladas débiles en estas áreas y un viento del suroeste que soplará de forma moderada, con posibilidad de rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte y aunque las temperaturas oscilarán entre un fresco grado en la mañana y un máximo de diez, la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, alcanzando hasta once grados. La humedad, que se sentirá pesada en el ambiente, hará que cada gota de lluvia se sienta más intensa.

Ya por la tarde, la lluvia persistirá y el viento, aunque suave, no superará los dos kilómetros por hora, permitiendo que la atmósfera se mantenga tranquila. La luz del día, que comenzará a asomarse a las 08:27, se irá desvaneciendo lentamente hasta la puesta del sol a las 18:45, dejando un rastro de nubes que nos recordarán la jornada lluviosa. Así, el tiempo en León se presenta como un día de reflexión, donde el sonido de la lluvia puede ser el mejor acompañante para disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente.

Zamora: nubes grises y chubascos intensos

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados, mientras el viento sopla del sur a 25 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con chubascos intensos que se esperan tanto en la mañana como en la tarde-noche.

El contraste es notable: aunque la mañana se presenta con cielos cubiertos y lluvias, la tarde no ofrecerá alivio, ya que las temperaturas apenas llegarán a los 14 grados. La humedad relativa alcanzará niveles altos, lo que puede resultar agobiante. Con ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 4 grados.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia esperada

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca que los 6 grados que marcan los termómetros. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 65%, lo que sugiere que es probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente, que se sentirá pesado debido a la alta humedad.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y las temperaturas apenas alcanzarán los 13 grados. El cielo seguirá cubierto y la sensación térmica podría llegar a ser de 13 grados, lo que hará que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Con el sol saliendo a las 08:24 y poniéndose a las 18:49, disfrutaremos de unas 10 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que la tarde se sienta más oscura y gris.

Valladolid: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados. Aunque hay posibilidad de lluvia, especialmente por la tarde-noche, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias, ya que la temperatura se mantendrá templada. Aprovechar un rato al aire libre puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielo cubierto y probabilidad de lluvia en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frío que se acentúa por el viento del sur, que soplará a unos 20 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C de mínima y los 11°C de máxima, lo que invita a abrigarse bien al salir de casa.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será constante, especialmente en la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. Aunque el cielo no mejorará, la lluvia puede ser una buena excusa para disfrutar de un café caliente en casa.

Palencia: cielo cubierto y chubascos intensos

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, alcanzando una probabilidad de lluvia del 95%. La tarde, aunque comenzará con un leve respiro, se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de precipitaciones.

Con el viento soplando del suroeste a 20 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta 1 grado. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, pero la humedad, que se mantendrá alta, hará que la tarde se sienta más fría de lo habitual.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, aunque la sensación térmica puede bajar hasta -2. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia que se intensificará por la tarde, alcanzando su punto máximo en la noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad será notable y las temperaturas no superarán los 11 grados.

Segovia: cielo gris y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una temperatura fresca que ronda los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta el mediodía, con una sensación térmica que podría alcanzar los 13 grados.

La tarde promete ser más inestable, con un aumento en la probabilidad de lluvias y un cielo que se tornará más gris. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la temperatura mínima se mantendrá en torno a los 4 grados, mientras que el viento del sur soplará a 10 km/h, aportando un toque fresco a la jornada.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias que se extenderán desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas que rondarán el grado bajo cero y una sensación térmica que podría descender aún más. A medida que avance el día, la lluvia persistirá y aunque las temperaturas máximas alcanzarán los 9 grados, la sensación térmica se mantendrá en un rango más bajo.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las lluvias continuarán, lo que hará que la jornada se sienta más fría de lo habitual. Con una humedad relativa que alcanzará el 100%, será un día húmedo y gris, con vientos moderados que soplarán a 25 km/h. La salida del sol a las 08:18 y su puesta a las 18:35 nos brindarán unas 10 horas de luz, aunque el tiempo no invitará a disfrutar del exterior.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET