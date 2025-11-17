Giro del tiempo en Canarias: la AEMET alerta de lluvias intensas en los próximos días

La AEMET lanza una alerta de lluvias intensas en los próximos días, llega un inesperado giro en el tiempo en Canarias. Será el momento de empezar a prepararnos para un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden ser esenciales y que nos van a afectar de lleno. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser claves en estas próximas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Ninguna parte de España se libra de unos cambios que son propios de una estación del año en la que todo puede acabar siendo posible. Tocará enfrentarnos a un giro de guion que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en algo muy especial para todos. El tiempo nos muestra lo peor de un otoño que llega a todas partes, incluso en aquellas en las que el buen tiempo reina casi todo el año. Las Canarias se preparan para una previsión del tiempo que nada tiene que ver con la de días pasados, la AEMET alerta de lluvias intensas en los próximos días.

Llega un importante giro del tiempo en Canarias

Canarias se prepara para un giro del tiempo en Canarias que puede cambiarlo todo, es el momento de apostar por algunas situaciones de forma totalmente inesperada en estos días que tenemos por delante. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Estos días que hasta la fecha desconocíamos puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que hasta el momento pensábamos que podríamos tener una serie de cambios de guion importantes. Los expertos de la AEMET no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en cuestión de horas, en especial en estos días en los que el sol brillará por su ausencia.

Estamos viendo como el otoño se impone y lo hace a una velocidad nunca vista, en especial, en estas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos guarda más de una sorpresa. Son días de aprovechar cada elemento para darnos una serie de detalles que serán esenciales. La previsión del tiempo cobra protagonismo en estas próximas jornadas de una forma que nos costará creer.

La AEMET alerta de lluvias intensas los próximos días

Durante los próximos días la AEMET ha lanzado una importante alerta para la que deberemos prepararnos. Es hora de saber qué nos depara un tiempo que puede acabar siendo el que nos dará más de un cambio de guion importante. En estos días que Canarias parecerá entrar en un momento cambiante de esta estación del año.

Tal y como nos explican estos expertos: «Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en las vertientes norte durante la mañana y en zonas de interior al sur durante la tarde. Probables lluvias en general débiles en el norte de las islas montañosas y sin descartarlas, de carácter aislado, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental con algún intervalo fuerte en las vertiente noroeste y sureste de las islas montañosas».

Como en el resto del país podemos enfrentarnos a un marcado descenso de las temperaturas: «La borrasca Claudia, ya en fase muy madura, se desplazará al suroeste de la Península dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con predominio de los poco nubosos en el nordeste y de los intervalos nubosos en el resto del este y en Baleares. Se prevén precipitaciones en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, pudiendo darse aisladamente en la vertiente atlántica norte, archipiélago y sureste peninsular, y siendo más abundantes y con tormentas ocasionales en el suroeste, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho. A lo largo del día irán a menos de norte a sur a la par que se abrirán cada vez más claros. No obstante, la entrada de un frente mantendrá la nubosidad y las precipitaciones en la cornisa cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, siendo probable que los chubascos acaben por extenderse al nordeste de Cataluña y norte de Baleares, donde podrían ser fuertes a últimas horas. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones dispersas en los nortes de las islas e intervalos nubosos en el resto. Cota de nieve: 1800/2000 metros bajando a 1400/1600 en el norte peninsular. Bancos de niebla matinales en zonas de Galicia y en montañas, más densos y generalizados por la tarde en las del norte peninsular. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico, Ebro, tercio sur peninsular y áreas mediterráneas, con aumentos en el extremo noroeste de la vertiente atlántica y oeste del sistema Central, pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en Canarias y en descenso en el resto. Heladas localmente moderadas en el Pirineo».